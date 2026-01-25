Про це заявив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Що кажуть у Кремлі про Трампа?

За словами Пєскова, американський лідер Трамп звик все вирішувати "через силу". В Росії такий метод, мовляв, називають "нахиляти через коліно".

"І ті, хто нахиляється, вони будуть далі нахилятися. Головне – цього не робити нам", – додав прессекретар Кремля.

Окремо Пєсков висловився про європейських політиків. На його думку, нинішнє "бідне" покоління лідерів ЄС "не здатне протистояти наполегливості Трампа".

Також прессекретар Путіна звинуватив Європу у лицемірстві. Як приклад він навів реакцію на публікацію президентом США приватного листування з президентом Франції. Аргументував Пєсков це тим, що подібного обурення не було, коли Макрон публікував розмову з Путіним.

