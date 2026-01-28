Его слова цитируют российские СМИ, передает 24 Канал.

Что сказал Песков?

Песков пожаловался, что с некоторыми странами у России на протяжении веков наблюдается "дефицит дружеских чувств".

Он заявил, что Польша и страны Балтии почему-то "боятся Россию и демонизируют ее". А это по мнению кремлевского спикера, "большая ошибка".

Взять, например, Польшу. С Польшей у нас действительно проблемы. С Прибалтикой у нас действительно проблемы. Они все время нас почему-то боятся, нас демонизируют. Все, кто приходит там к власти, начинают просто люто ненавидеть Россию и русских,

– жалуется Песков.

Он даже считает, что из русской культуры и благодаря другим взаимодействиям с Россией эти страны "могли бы взять очень много для себя".

