Его слова цитируют российские СМИ, передает 24 Канал.
Что сказал Песков?
Песков пожаловался, что с некоторыми странами у России на протяжении веков наблюдается "дефицит дружеских чувств".
Он заявил, что Польша и страны Балтии почему-то "боятся Россию и демонизируют ее". А это по мнению кремлевского спикера, "большая ошибка".
Взять, например, Польшу. С Польшей у нас действительно проблемы. С Прибалтикой у нас действительно проблемы. Они все время нас почему-то боятся, нас демонизируют. Все, кто приходит там к власти, начинают просто люто ненавидеть Россию и русских,
– жалуется Песков.
Он даже считает, что из русской культуры и благодаря другим взаимодействиям с Россией эти страны "могли бы взять очень много для себя".
Другие заявления представителя Кремля
На днях Песков комментировал последние трехсторонние переговоры в Абу-Даби. Похоже, в Кремле скептически настроены относительно результативности этой встречи. По словам представителя Кремля, не следует ожидать быстрых результатов.
Еще перед переговорами Песков критиковал политические методы Трампа решать все "через силу", потому что это якобы не соответствует курсу России. Также россиянин упрекал европейских лидеров за неспособность противостоять президенту США и обвинил их в лицемерии.