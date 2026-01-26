По его словам, речь идет о чрезвычайно сложном переговорном процессе с тяжелой повесткой дня, поэтому первые встречи следует рассматривать скорее как старт диалога, а не как шаг к немедленным решениям. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DW.
Что Песков говорит о мирных переговорах?
Песков заявил, что сам факт начала переговоров и их "конструктивный тон" можно оценивать положительно.
Я пока не могу дать оценку, было бы ошибочным рассчитывать на какую-то высокую результативность этих первых контактов. Это очень сложная субстанция, сложные вопросы на повестке дня,
– сказал он журналистам в понедельник, 26 января, цитирует российское агентство "Интерфакс".
Отдельно в Кремле вновь подчеркнули, что территориальный вопрос, который Москва связывает с так называемой "формулой Анкориджа", для российской стороны остается принципиальным и не может быть вынесен за скобки переговорного процесса.
Он подтвердил, что переговоры ожидаются на этой неделе.
Зеленский анонсировал переговоры на этой неделе
Владимир Зеленский заслушал доклад украинской делегации после встречи в ОАЭ с США и Россией.
Украина готовится к новым трехсторонних встреч, которые должны состояться на этой неделе.