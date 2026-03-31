Удар підтвердив губернатор Бєлгородської області Гладков.
Що відомо про атаку на Бєлгород?
Близько 12:00 російські моніторингові канали повідомляють про активність дронів у напрямку Бєлгорода. За кілька хвилин БпЛА помітили уже у центрі міста, де він й вдарив.
Згодом стало відомо, що приліт був по будівлі уряду Бєлгородської області.
Внаслідок удару постраждав начальник адміністративно-господарського відділу В'ячеслав Безкоровайний,
– заявив Гладков.
У нього осколкові поранення ніг, живота та руки. Його відправили до лікарні.
На будівлі пошкоджено фасад та скління.
Раніше дрон намагався атакувати Гладкова
Росіяни 23 березня заявляли, що дрон нібито намагався ліквідувати губернатора Гладкова.
Він нібито потрапив під атаку БпЛА під час зустрічі з місцевими жителями у прикордонному селі Смородино.
Росгвардія "хвалилися", що успішно знищила безпілотник у повітрі. Постраждалих і руйнувань унаслідок інциденту нібито не було.