Удар подтвердил губернатор Белгородской области Гладков.
Смотрите также Знаем, куда летело, – полковник запаса о самом масштабном ударе по России за время войны
Что известно об атаке на Белгород?
Около 12:00 российские мониторинговые каналы сообщают об активности дронов в направлении Белгорода. Через несколько минут БпЛА заметили уже в центре города, где он и ударил.
Впоследствии стало известно, что прилет был по зданию правительства Белгородской области.
В результате удара пострадал начальник административно-хозяйственного отдела Вячеслав Бескоровайный,
– заявил Гладков.
У него осколочные ранения ног, живота и руки. Его отправили в больницу.
На здании повреждены фасад и остекление.
Ранее дрон пытался атаковать Гладкова
Россияне 23 марта заявляли, что дрон якобы пытался ликвидировать губернатора Гладкова.
Он якобы попал под атаку БпЛА во время встречи с местными жителями в приграничном селе Смородино.
Росгвардия "хвастались", что успешно уничтожила беспилотник в воздухе. Пострадавших и разрушений в результате инцидента якобы не было.