Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

Кто будет руководить Белгородщиной и Брянщиной?

Путин 13 мая подписал два указа, в которых отмечается, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и губернатор Брянской области Александр Богомаз подали в отставку со своих должностей "по собственному желанию".

Сейчас им назначили замену. Заместитель губернатора Иркутской области генерал-майор Александр Шуваев стал исполняющим обязанности губернатора Белгородской области, а бывший заместитель губернатора Челябинской области и глава оккупационного правительства так называемой "ЛНР" Егор Ковальчук – исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

ISW впервые заметила сообщение в начале апреля 2026 года о том, что Кремль рассматривает возможность замены Гладкова на Шуваева.

Стоит отметить, что последний участвовал в программе "Время героев", целью которой является назначение ветеранов войны против Украины на различные государственные должности. Шуваев командовал подразделениями, которые совершили военные преступления против украинцев, в частности под его руководством казнили украинских военнопленных.

Российский оппозиционный источник "Медуза", ссылаясь на источник, близкий к Кремлю, отметил, что политический блок хотел, чтобы новый губернатор Белгородщины имел больше опыта в гражданском управлении, но в итоге остановился на Шуваеве.

Почему Путин меняет региональную власть?

Замена Гладкова и Богомаза состоялась после серии увольнений и арестов других должностных лиц приграничных областей.

Кремль преследовал и обвинял бывших должностных лиц Курской, Белгородской и Брянской областей в собственной неспособности Кремля должным образом реагировать на вторжение Украины в Курскую область в 2024 году и украинские трансграничные рейды в 2023 и 2024 годах,

– пишет ISW.

Напомним, что ранее Кремль уже заменил экс-губернаторов Курской области Романа Старовойта и Алексея Смирнова в мае и декабре 2024 года соответственно.

Аналитики считают, что замена Гладкова и Богомаза знаменует собой смены руководства во всех трех российских областях, граничащих с северной границей Украины.

Отмечается, что жители Белгородщины и Брянщины регулярно жаловались на недостаточные усилия российских властей по защите регионов от последствий украинских ударов и реагирования на них.

Также Кремль увольнением губернаторов может пытаться отвлечь недовольство в приграничных районах от Путина и правящей партии "Единая Россия" накануне выборов в Думу в сентябре 2026 года.

Сам Гладков открыто критиковал последствия отключения мобильного интернета и Telegram в приграничном районе Белгородской области. Поэтому, вероятно, Кремль заменил его и поэтому, чтобы поставить кого-то более лояльного.

Стоит заметить, что в марте дрон якобы пытался ликвидировать Гладкова. Утверждалось, что тот попал под атаку БпЛА во время встречи с местными жителями в приграничном селе Смородино. Росгвардия "хвастались", что успешно уничтожила беспилотник в воздухе, а пострадавших и разрушений не было.

Решение Кремля заменить Гладкова на Шуваева, вероятно, является частью его долгосрочных усилий по милитаризации российского правительства лоялистами и провоенными ветеранами,

– также отметили аналитики ISW.

Чем живет Белгородщина и Брянщина сейчас?

Белгород и область постоянно страдают от атак дронов. Например, в апреле беспилотник атаковал подстанцию "Южная", что привело к исчезновению электроснабжения в части города. Такие случаи были регулярными.

А в конце марта FPV-дрон атаковал здание правительства Белгородской области, тогда пострадал начальник административно-хозяйственного отдела Вячеслав Бескоровайный.

Брянщина тоже не отстает. Например, в марте регион пережил успешную атаку Украины на завод "Кремний Эл" в Брянске, где изготавливали системы управления ракетами. Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский рассказал тогда 24 Каналу, что для атаки использовали ракеты Storm Shadow. А военный обозреватель Василий Пехньо отметил, что для этого оружия есть возможность программировать преодоление сложных маршрутов и захода на цель, поэтому российской "певео" не удалось защитить завод.

