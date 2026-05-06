Соответствующее обращение Гуляев опубликовал в среду, 6 мая.

Как Василий Гуляев комментирует свое решение?

Василий Гуляев объяснил, что решение присоединиться к ВСУ стало осознанным шагом: он не оставляет должность и ни от кого не скрывается.

Должность, пока я буду служить в Вооруженных Силах Украины, остается за мной. В любое время, когда у меня закончится контракт или я вернусь, я вернусь в наш город работать,

– отметил городской голова.

Гуляев также отверг слухи о том, что он якобы пытается избежать ответственности, и заявил, что остается открытым к критике.

Мы все помним, как началась эта полномасштабная война. Никто не знал, как и что делать. И мы работали, делали, что мы могли. Вы помните, как я лично объявлял воздушные тревоги? Я думаю, что это где-то 2 – 3 месяца, а может и больше было в любое время. Я тогда понимал, что это нужно людям, и люди должны видеть, что городской голова есть на месте,

– сказал он в обращении.

Отдельно городской голова Черноморска поблагодарил жителей громады, военным, а также областной и районным администрациям за поддержку.

Справка. Василий Гуляев родился 3 сентября 1963 года в поселке городского типа Александровка Одесской области. Он является украинским политиком, в период с 2014 по 2019 год был народным депутатом Украины VIII созыва. С 2020 года занимает должность городского головы Черноморска.

Как украинцы после 60 лет могут заключить контракт?

Мужчины в возрасте 60+ могут добровольно вступить в ряды Вооруженных Сил – законодательство позволяет гражданам поступать на службу по контракту, если они прошли необходимую проверку и признаны годными по состоянию здоровья.

Стоит отметить, что добровольцы в возрасте 60+ могут выбрать службу в любом роде войск: то есть как на боевых, так и на тыловых или административных должностях. Зато ключевым требованием является письменное согласие командира воинской части.

Чтобы заключить контракт, необходимо пройти несколько последовательных этапов:

получить письменное согласование от командира воинской части, где планируется прохождение службы (для офицеров дополнительно требуется согласование Генерального штаба ВСУ);

подать соответствующее заявление вместе с этим согласованием в ТЦК по месту жительства или пребывания, или отправить документы по почте;

пройти военно-врачебную комиссию, которая определяет пригодность к военной службе;

после получения заключения ВВК прибыть в выбранную воинскую часть и подписать контракт.

По закону, гарантированный срок службы на указанной в контракте должности составляет шесть месяцев.