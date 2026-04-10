На жаль, субота перед Великоднем не мине без відключень світла. Це випливає з повідомлення Укренерго.
Дивіться також У семи регіонах українці залишилися без світла: де найважче з електропостачанням
Як вимикатимуть світло перед Великоднем?
Так, 11 квітня відключення електроенергії триватимуть:
- з 05:00 – 08:00 для промисловості;
- з 06:00 – 08:00 – для всіх категорій споживачів.
Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергосистему.
Зверніть увагу! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за своєю адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
У компанії закликали українців ощадливо споживати електроенергію.
Останніми днями в Україну повернулися погодинні відключення світла.
Як пояснив експерт з енергетики Володимир Омельченко, це сталося через кілька факторів: хмарну погоду, через яку сонячні електростанції виробляють менше електроенергії, а також через рішення регулятора НКРЕКП.
Яка ситуація в енергосистемі України?
- З 1 квітня скасували пільгову ціну на газ для більшості теплоенерго. Через це частина когенераційних установок стала збитковою, і їх зупинили. У результаті з ринку зникли сотні мегаватів електроенергії. Додатково змінилися цінові обмеження на електроенергію, через що імпорт із Європи став менш вигідним і скоротився. Це ще більше посилило дефіцит у системі. Експерти пояснюють, що поєднання пошкодженої інфраструктури, зупинки частини генерації та зменшення імпорту і призвело до повернення відключень.
- У ДТЕК повідомили, що ситуація в енергосистемі України залишається напруженою навіть після завершення опалювального сезону через пошкодження інфраструктури внаслідок російських атак. Наразі ситуацію додатково ускладнює погода: через похолодання зростає споживання електроенергії, а через хмарність сонячні електростанції виробляють значно менше енергії. У компанії зазначають, що через це система втрачає частину денного виробництва, яке зазвичай допомагає балансувати навантаження, тому застосовуються графіки стабілізаційних відключень.