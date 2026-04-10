К сожалению, суббота перед Пасхой не пройдет без отключений света. Это следует из сообщения Укрэнерго.
Как будут выключать свет перед Пасхой?
Так, 11 апреля отключение электроэнергии продлится:
- с 05:00 – 08:00 для промышленности;
- с 06:00 – 08:00 – для всех категорий потребителей.
Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.
Обратите внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по своему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго в регионе.
В компании призвали украинцев бережно потреблять электроэнергию. В последние дни в Украину вернулись почасовые отключения света.
Как объяснил эксперт по энергетике Владимир Омельченко, это произошло из-за нескольких факторов: облачная погода, из-за которой солнечные электростанции производят меньше электроэнергии, а также из-за решения регулятора НКРЭКУ.
Какова ситуация в энергосистеме Украины?
- С 1 апреля отменили льготную цену на газ для большинства теплоэнерго. Поэтому часть когенерационных установок стала убыточной, и их остановили. В результате с рынка исчезли сотни мегаватт электроэнергии. Дополнительно изменились ценовые ограничения на электроэнергию, из-за чего импорт из Европы стал менее выгодным и сократился. Это еще больше усугубило дефицит в системе. Эксперты объясняют, что сочетание поврежденной инфраструктуры, остановка части генерации и уменьшение импорта и привело к возврату отключений.
- В ДТЭК сообщили, что ситуация в энергосистеме Украины остается напряженной даже после завершения отопительного сезона из-за повреждений инфраструктуры в результате российских атак. Сейчас ситуацию дополнительно усложняет погода: из-за похолодания растет потребление электроэнергии, а из-за облачности солнечные электростанции производят гораздо меньше энергии. В компании отмечают, что из-за этого система теряет часть дневного производства, обычно помогающего балансировать нагрузку, поэтому применяются графики стабилизационных отключений.