Что изменилось для некоторых производителей электроэнергии?

С 1 апреля для украинского рынка электроэнергии отменили временные послабления, сказавшиеся на балансе в энергосистеме. Из-за последствий российских атак сохраняется дефицит, а регуляторные изменения стали дополнительным фактором, усилившим проблему в условиях ограниченной генерации. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт в сфере энергетики Геннадий Рябцев.

Одним из способов защититься от энергетического террора России стало строительство когенерационных установок небольшой мощности на природном газе, которые одновременно производят тепло и электроэнергию. Распределенная генерация является одним из ответов Украины на регулярные враждебные атаки на крупные электростанции.

Когенерацию начали использовать на предприятиях теплоэнерго по всей территории страны. Это позволило производить сотни мегаватт электроэнергии и отдавать их в сеть для нужд населения, что особенно важно в часы пикового потребления. До недавнего времени многие предприятия покупали для этого газ по льготной цене в 19 – 21 тысячу гривен за тысячу кубометров.

Однако с 1 апреля правительство отменило льготную цену на газ для производства электроэнергии для большинства предприятий теплоэнерго. Исключение сделали только для новых установок, которые ввели в эксплуатацию после 1 декабря 2025 года в 9 прифронтовых областях.

Как сообщили в Ассоциации операторов критической инфраструктуры, сейчас предприятия теплоэнерго не могут покупать газ для производства электроэнергии на рынке, потому что для этого нет отдельного механизма. Эксперт Геннадий Рябцев отмечает, что ключевым здесь является риск потерять право на закупку газа по льготной цене следующей зимой по специальным обязанностям (ПСО).

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Проблема не в том, что выровняли цену электрической энергии для всех когенерационных установок на уровне 21 гривна за кубометр. Дело в том, что владельцы этих установок не могут купить просто газ на рынке, потому что тогда им не дадут газ по льготным ценам в следующем отопительном сезоне для поставки тепловой энергии бытовым потребителям. То есть они фактически самостоятельно откажутся от этого самого газа, который поставляет Нафтогаз Трейдинг.

Учитывая ограничения, большинство теплоэнерго вынуждены выводить в простой когенерационные установки, поэтому сотни мегаватт электроэнергии прекратили поступать в сеть. По словам Геннадия Рябцева, выключить пришлось около полгигаватта генерации, которую обеспечивали малые энергетические установки.

В то же время введенные правительством ограничения тормозят установку новых когенерационных установок. Их владельцы ставят процессы на паузу из-за неопределенности, поскольку использование когенерации может быть убыточным.

Справочно: ПСО (Возложение специальных обязанностей) предусматривает, что государственные компании обязаны продавать газ по сниженной фиксированной цене для нужд населения и теплоэнерго. Таким образом, в Украине тарифы на газ и отопление для бытовых остаются неизменными на протяжении последних лет.

Отмена льготной цены на газ повлияло и на бизнес, который использует когенерационные установки. По словам председателя Ассоциации субъектов распределенной и маневровой генерации Максима Марченко, с 1 апреля компании покупают газ по рыночной цене, что превышает 30 тысяч гривен. Это делает производство электроэнергии убыточным и фактически нивелирует смысл инвестиций в распределенную генерацию, к которым поощряло государство с 2024 года.

Какие еще факторы влияют на углубление дефицита в энергосистеме?

В апреле в Украине вернулись к более жестким ценовым ограничениям (прайс-кэпам) на рынке электроэнергии. В январе на период отопительного сезона Нацрегулятор повышал предельные цены, чтобы стимулировать импорт электроэнергии из Европы. С 1 апреля рынок вернулся к предыдущим низким предельным ценам, что сделало импорт убыточным, особенно в пиковые часы.

По данным Укрэнерго, это сразу же сказалось на уровне импорта: 1 апреля падение составило 57,7% по сравнению со средним показателем за последнюю неделю марта.

Любые ограничения, а необоснованные – тем более вредят нормальному функционированию рынка электрической энергии. Причем двойной вред наносят ограничения во время кризиса потребления или поставки. Вместе с отменой льготных условий поставки природного газа для теплоэнерго ограничения привели к тому эффекту, что на рынке внезапно появился дополнительный дефицит,

– говорит эксперт Геннадий Рябцев.

Нанесенные регулярными ударами России повреждения вызвали дефицит мощности в украинской энергосистеме, поэтому генерации не хватает на покрытие потребностей всех потребителей. По мнению Геннадия Рябцева, если ситуация с регуляторными ограничениями сохранится, дефицит будет расти.

Как ранее рассказывал в комментарии 24 Каналу эксперт по энергетике Андрей Закревский, применение графиков отключений света в Украине сейчас зависит от погоды и импорта электроэнергии.

При благоприятной погоде днем потребности ограничивать электроснабжение для потребителей нет, поэтому графики не применяют. Однако вечером эффективность солнечных электростанций снижается, поэтому растет дефицит.

Андрей Закревский Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Вся Украина в часы пик зависит от помощи из-за рубежа. Однако иногда ее мы не можем передать из-за последствий ударов.

Ограничения на импорт накладывают пропускные способности межгосударственных сечений и предельные цены. Даже при более высоких прайс-кэпах, которые действовали до апреля, в вечерние пики потребления стоимость электроэнергии на европейском рынке иногда росла настолько, что Украина не могла ее купить из-за ценовых ограничений. Поэтому в марте иногда вводили графики отключений света.

Какова ситуация в энергосистеме Украины сейчас?