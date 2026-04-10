Эксперт по энергетике Владимир Омельченко объяснил 24 Каналу, что там снизили цены на электроэнергию, в результате чего остановилось значительное количество газовой когенерации. Кроме того, резко ограничился импорт электрической энергии.
Смотрите также Отключения будут действовать по всем областям: какие графики ввели по Украине на 10 апреля
"В основном мы перешли к графикам отключений, которых не было, из-за этого регуляторного решения. Поэтому мне кажется, что такое решение НКРЕКП – это основная причина, почему мы сейчас вернулись к графикам отключений. Почему такое решение было принято? Мне неизвестно", – отметил он.
Обратите внимание! Экс-глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий объяснил, почему в Украине снова графики отключений. Дело в том, что регулятор НКРЭКУ снизил цену на электроэнергию. Поэтому газовая генерация и европейский импорт не имеют возможности работать безубыточно. Промышленность должна платить втрое больше за дизель-генераторы. А это способствует углублению энергетического кризиса в Украине.
Какова ситуация в энергосистеме Украины?
В пятницу, 10 апреля, в Украине снова будут выключать свет. Во всех регионах Украины в течение суток будут применяться графики ограничения мощности (для промышленности) и графики почасовых отключений (для всех категорий потребителей).
В ДТЭК ответили, почему снова отключают свет. Там отметили, что выключают свет по графикам из-за сложной ситуации в энергосистеме. По состоянию на сейчас ключевым фактором называют именно ухудшение погоды.
В компании объяснили, что похолодание увеличивает потребление, и падает генерация от солнечных станций. Вследствие облачной погоды они производят значительно меньше электроэнергии. Поэтому энергосистема теряет часть дневного ресурса, который обычно помогает балансировать нагрузку.