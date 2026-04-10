Експерт з енергетики Володимир Омельченко пояснив 24 Каналу, що там знизили ціни на електроенергію, у результаті чого зупинилася значна кількість газової когенерації. Крім того, різко обмежився імпорт електричної енергії.
"В основному ми перейшли до графіків відключень, яких не було, через це регуляторне рішення. Тому мені здається, що таке рішення НКРЕКП – це основна причина, чому ми зараз повернулись до графіків вимкнень. Чому таке рішення було прийнято? Мені невідомо", – зазначив він.
Зверніть увагу! Ексочільник Укренерго Володимир Кудрицький пояснив, чому в Україні знову графіки відключень. Річ у тім, що регулятор НКРЕКП знизив ціну на електроенергію. Тому газова генерація та європейський імпорт не мають змоги працювати беззбитково. Промисловість має платити утричі більше за дизель-генератори. А це сприяє поглибленню енергетичної кризи в Україні.
Яка ситуація в енергосистемі України?
У п'ятницю, 10 квітня, в Україні знову вимикатимуть світло. В усіх регіонах України протягом доби будуть застосовуватись графіки обмеження потужності (для промисловості) та графіки погодинних відключень (для всіх категорій споживачів).
У ДТЕК відповіли, чому знову відключають світло. Там зауважили, що вимикають світло за графіками через складну ситуацію в енергосистемі. Станом на зараз ключовим фактором називають саме погіршення погоди.
У компанії пояснили, що похолодання збільшує споживання, і падає генерація від сонячних станцій. Внаслідок хмарної погоди вони виробляють значно менше електроенергії. Тому енергосистема втрачає частину денного ресурсу, який зазвичай допомагає балансувати навантаження.