Експерт з енергетики Володимир Омельченко пояснив 24 Каналу, що там знизили ціни на електроенергію, у результаті чого зупинилася значна кількість газової когенерації. Крім того, різко обмежився імпорт електричної енергії.

Дивіться також Відключення будуть діяти по всіх областях: які графіки ввели по Україні на 10 квітня

"В основному ми перейшли до графіків відключень, яких не було, через це регуляторне рішення. Тому мені здається, що таке рішення НКРЕКП – це основна причина, чому ми зараз повернулись до графіків вимкнень. Чому таке рішення було прийнято? Мені невідомо", – зазначив він.

Зверніть увагу! Ексочільник Укренерго Володимир Кудрицький пояснив, чому в Україні знову графіки відключень. Річ у тім, що регулятор НКРЕКП знизив ціну на електроенергію. Тому газова генерація та європейський імпорт не мають змоги працювати беззбитково. Промисловість має платити утричі більше за дизель-генератори. А це сприяє поглибленню енергетичної кризи в Україні.

Яка ситуація в енергосистемі України?