В ДТЭК объяснили, что ситуация в энергосистеме продолжает быть напряженной, хотя отопительный сезон уже завершился. Специально для 24 Канала эксперты раскрыли, почему Украине снова не хватает электроэнергии и как предотвратить дальнейшие отключения света.

Почему в Украине снова отключают свет?

Экс-глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что в Украине сейчас не работают полноценно два основных источника электроэнергии – импорт из Европы и газовая генерация. Дело в том, что те максимальные цены, которые регулятор НКРЕКП установил на электроэнергию для промышленности и бизнеса, не дают возможности работать безубыточно.

По его словам, проблема заключается не в недостатке ресурсов, а в неправильном регулировании цен. Газовая генерация есть, однако не работает из-за слишком низких регулируемых цен.

Это рукотворная проблема, которой могло бы не быть. Регулярные отключения – это нежелание принимать конкретные решения на рынке электроэнергии,

– заявил Кудрицкий.

Экс-глава Укрэнерго объяснил, что с 1 апреля регулятор занизил цены на электроэнергию для промышленности и бизнеса. Они бы хотели, например, покупать европейскую электроэнергию из газовых электростанций, которая стоит 7,50 гривны за кВт-ч. Вместо этого вынуждены из-за отключения переходить на дизель-генераторы и получать электричество по 20 гривен за кВт-ч.

По его словам, в энергосистеме искусственно создан дефицит, в результате чего все в проигрыше: и производители электроэнергии, и потребители.

Эксперт по энергетике Владимир Омельченко в свою очередь отметил, что одной из причин нынешних отключений света является облачная погода: солнечные электростанции не выдают той мощности, которая была.

Он также обратил внимание на решение регулятора НКРЭКУ, который снизил цены на электроэнергию, из-за чего остановилось значительное количество газовой когенерации. Кроме того, был резко ограничен импорт электроэнергии.

В основном из-за этого регуляторного решения мы перешли к графикам отключений, которых не было. Поэтому мне кажется, что такое решение НКРЕКП – это основная причина того, почему мы сейчас вернулись к графикам отключений,

– сказал Омельченко.

В то же время эксперт по энергетике добавил, что не знает, почему было принято такое решение.

Как защитить энергетику от новых атак?

Владимир Кудрицкий заявил, что единственный способ защитить энергосистему от ударов баллистическими ракетами – построить сеть малых электростанций.

По его словам, определенные элементы энергообъектов, в частности трансформаторы, можно защитить с помощью бетонных сооружений, которые выдерживают десятки прямых попаданий "Шахедов". Но такой способ не подходит для защиты крупных электростанций.

Большие электростанции имеют площадь в десятки и сотни гектаров. Их просто нереально чем-то накрыть. Поэтому основной ответ заключается не только в инженерной защите энергообъектов, а прежде всего в рассредоточении производства электроэнергии. Это работа бизнеса и частных инвесторов,

– сказал Кудрицкий.

То есть, подчеркнул он, вместо той же Трипольской ТЭС лучше иметь 100 небольших электростанций. Ведь никакая ПВО не может дать гарантий, что из десятков баллистических ракет, которые будут запущены по украинским электростанциям, ни одна не долетит.

Владимир Омельченко, в свою очередь, отметил, что крупные тепловые электростанции на 80% разрушены. Их сейчас потихоньку восстанавливают, но такие крупные объекты все равно очень трудно защитить, особенно в условиях дефицита Patriot и ракет для них. То же касается и крупных теплоэлектроцентралей.

Поэтому для того, чтобы энергосистема была более устойчивой, нужно действительно сделать распределительную генерацию, которую гораздо труднее поражать, потому что ее больше по количеству. Ее легче защитить,

– отметил эксперт по энергетике.

По его словам, правительство как может это делает. Сейчас разрабатываются определенные правила упрощения и какие-то экономические стимулы для внедрения когенерационных установок

Он отметил, что до конца года запланировано ввести в работу 1,5 ГВт новой распределенной генерации. Маловероятно, что его выполнят. Но если он будет реализован даже на 60 – 70%, то это будет большая помощь нашей энергосистеме.

То же касается и модульных котельных. По мнению эксперта, их нужно развивать не только на природном газе, но и на биогазе. Потому что Украина является аграрной страной и стоит использовать наш биоэнергетический потенциал. К тому же наш биогаз не зависит от мировых цен на газ.

Как украинцам подготовиться к следующей зиме?

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев отметил, что люди сами могут определенным образом подготовиться, чтобы не быть зависимыми от решений государства.

В то же время для большинства жителей многоквартирных домов эти возможности ограничены. Некоторые чиновники не понимают, что не все могут позволить себе не зависеть от внешних источников энергоснабжения.

Поэтому есть советы и от энергетических компаний, и от Укрэнерго. Если в многоквартирном доме ОСМД хочет уменьшить свою зависимость от внешних источников, то межсезонье – это лучший период для того, чтобы это сделать,

– отметил Рябцев.

По его словам, стоит купить более энергоэффективную технику, автономные источники питания и утеплить свое жилье.

Ведь, резюмировал он, следующие отопительные сезоны не будут лучше предыдущих. Во время войны всегда будут появляться проблемы. Поэтому стоит знать, что делать отдельному домохозяйству, дома или территориальной общине.

Кстати! Заместитель руководителя Офиса Президента бригадный генерал Павел Палиса предупредил, что Россия вскоре может частично изменить приоритеты относительно целей для атак. Под ударом могут оказаться, в частности, объекты энергетического комплекса, распределенной генерации, водообеспечения, транспортной инфраструктуры.

