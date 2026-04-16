Будут ли выключать свет для украинцев?

Без электроэнергии остались потребители в Киевской, Харьковской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской и Сумской областях. Детали сообщили в Укрэнерго.

Впоследствии стало известно об утренней дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру Юга Украины, из-за чего частично обесточены Николаевская и Херсонская области.

Аварийно-восстановительные работы уже начаты везде, где это позволяют условия безопасности, и стартуют сразу, как только это станет возможным в других регионах.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу,

– отметили в Укрэнерго.

Однако применение графиков отключений света по Украине 16 апреля не запланировано. Правда, ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому граждан призвали перенести на дневное время использования мощных электроприборов (с 11:00 до 16:00).

Какая ситуация в энергосистеме сейчас?

К слову, потребление электроэнергии растет. По состоянию на 09:30 его уровень был на 2,4% выше, чем в это время предыдущего дня.

Причина – облачная погода в большинстве регионов, что снижает эффективность бытовых солнечных электростанций и увеличивает нагрузку на сеть.

Накануне ее пиковые показатели фиксировали вечером, поэтому потребность в экономном использовании электроэнергии сохраняется. Украинцев просят ограничить пользование мощными электроприборами с 18:00 до 22:00.

Следить за актуальной ситуацией можно на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго).

