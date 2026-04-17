Журналисты поинтересовались мнением президента США относительно российского удара по Украине, в частности по Киеву. Американский лидер оказался немногословным.

Какой была реакция Трампа на массированный удар по Киеву?

Репортер спросил Трампа: "Какова ваша реакция на ночную атаку России на Киев?". В ответ политик коротко сказал: "Я считаю, что это ужасно".

Как пишет ТСН, Трамп добавил, что хотел бы, чтобы ситуация в Украине была урегулирована. В то же время президент США признал, что сейчас его администрация больше сосредоточена на Иране.

По словам политика, в Украине гибнет много людей, но он надеется, что стороны смогут найти общий язык.

Что известно о массированной атаке России на Украину?