Журналисты поинтересовались мнением президента США относительно российского удара по Украине, в частности по Киеву. Американский лидер оказался немногословным.
Смотрите также Очередное обострение: полковник запаса ВСУ предположил, ударит ли Россия по Украине "Орешником"
Какой была реакция Трампа на массированный удар по Киеву?
Репортер спросил Трампа: "Какова ваша реакция на ночную атаку России на Киев?". В ответ политик коротко сказал: "Я считаю, что это ужасно".
Как пишет ТСН, Трамп добавил, что хотел бы, чтобы ситуация в Украине была урегулирована. В то же время президент США признал, что сейчас его администрация больше сосредоточена на Иране.
По словам политика, в Украине гибнет много людей, но он надеется, что стороны смогут найти общий язык.
Что известно о массированной атаке России на Украину?
В ночь на 16 апреля 2026 года российские войска осуществили масштабную комбинированную атаку, использовав более 700 дронов и ракет.
Под вражеским огнем оказались Киев, Днепр, Одесса, Харьков и другие регионы.
В столице в результате комбинированной атаки погибли 4 человека, среди которых 12-летний ребенок. Еще по меньшей мере 60 человек получили ранения, среди них работники полиции, медики и иностранные граждане. Наибольшие разрушения понесли Подольский и Оболонский районы. Повреждены 17 многоэтажных и 10 частных жилых домов, а также отель, офисный центр, автосалон, автозаправочную станцию и торгово-развлекательный центр.
Ночью враг дважды атаковал Одессу – сначала ударными беспилотниками, а затем баллистическими ракетами. В результате атак погибли 8 человек. По меньшей мере 22 человека получили ранения, часть из них находится в тяжелом состоянии. Повреждена портовая инфраструктура, административные здания, общежития учебного заведения и жилые дома. В результате ракетного удара частично разрушен многоэтажный дом.
Вечером 15 апреля и в ночь на 16 апреля оккупанты осуществили комбинированную ракетно-пушечную атаку на Днепр и область. В городе погибли 5 человек, еще более двух десятков получили ранения, среди них дети.