Про це він повідомив, спілкуючись із журналістами, передає Forbes Breaking News.

Що Трамп сказав про Україну?

Дональд Трамп повідомив. що США наразі зосереджені на Ірані, зокрема, на укладенні угоди з Тегераном, яка передбачатиме відмову країни від ядерної програми. За його словами, фондовий ринок у хорошому стані.

Американський президент запевнив, що ціни на нафту продовжують падати, і, на його думку, це є позитивном сигналом. Також він про зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху та президентом Лівану.

Президент США вважає, що обидві сторони готові до перемир'я, яке зачепить і терористичну організацію "Хезболла". Водночас на запитання стосовно України та мирних переговорів нічого конкретного він не сказав.

Україна рухається вперед. Чесно кажучи, хотілося б, щоб вони порозумілися. В Україні гине багато людей. Побачимо, що буде. Там відбуваються події. Зараз ми так зосереджені на Ірані,

– сказав він.

Довідково. Крайні тристоронні переговори між Україною, США та Росією були ще 17 – 18 лютого у Женеві, незадовго до початку військової операції проти Ірану. До цього подібні зустрічі проводили в Абу-Дабі.

Яка ситуація з переговорами зараз?