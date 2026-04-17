Обмеження діятимуть до квітня 2026 року. Про це свідчить оприлюднене повідомлення Білого дому у Федеральному реєстрі.
Чому США продовжило заборону?
США продовжили заборону на стоянку російських суден в своїх портах ще на 1 рік, яку вперше запровадив попередник Дональда Трампа, Джо Байден, у квітні 2022 року через загрозу міжнародним відносинам з боку Росії.
Згідно з новим документом, дії російського уряду й досі становлять загрозу для США, тому раніше узгоджені обмеження залишатимуться чинними й надалі. Відповідне повідомлення вже направили до Конгресу США.
Довідково. Обмеження забороняють вхід суднам під російським прапором, а також тим, які зареєстровані, орендовані або експлуатуються пов'язаними з Росією громадянами або компаніями і діють в інтересах Москви.
Яку загрозу може створити Росія?
Нагадаємо, зовсім нещодавно винищувачі Швеції JAS 39 Gripen перехопили російський підводний човен класу "Кіло" у протоці Каттегат, яка з’єднує Балтійське та Північне моря. Точні терміни проходження не вказували.
До цього російський газовоз Arctic-Metagaz, який перевозив близько 60 тисяч тонн скрапленого природного газу із Мурманська до Порт-Саїда, неконтрольовано дрейфував у Середземному морі після вибуху на борту.
На початку березня берегова охорона Швеції затримала у Балтійському морі поблизу південного міста Треллеборг вантажне судно Caffa, яке перебуває під санкціями України. Він прямував до Санкт-Петербурга.