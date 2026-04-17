Ограничения будут действовать до апреля 2026 года. Об этом свидетельствует обнародованное сообщение Белого дома в Федеральном реестре.
Почему США продлили запрет?
США продлили запрет на стоянку российских судов в своих портах еще на 1 год, который впервые ввел предшественник Дональда Трампа, Джо Байден, в апреле 2022 года из-за угрозы международным отношениям со стороны России.
Согласно новому документу, действия российского правительства до сих пор представляют угрозу для США, поэтому ранее согласованные ограничения будут оставаться в силе и в дальнейшем. Соответствующее сообщение уже направили в Конгресс США.
Справочно. Ограничения запрещают вход судам под российским флагом, а также тем, которые зарегистрированы, арендованы или эксплуатируются связанными с Россией гражданами или компаниями и действуют в интересах Москвы.
Какую угрозу может создать Россия?
Напомним, совсем недавно истребители Швеции JAS 39 Gripen перехватили российскую подводную лодку класса "Кило" в проливе Каттегат, которая соединяет Балтийское и Северное моря. Точные сроки прохождения не указывали.
До этого российский газовоз Arctic-Metagaz, который перевозил около 60 тысяч тонн сжиженного природного газа из Мурманска в Порт-Саид, неконтролируемо дрейфовал в Средиземном море после взрыва на борту.
В начале марта береговая охрана Швеции задержала в Балтийском море вблизи южного города Треллеборг грузовое судно Caffa, которое находится под санкциями Украины. Он направлялся в Санкт-Петербург.