Ограничения будут действовать до апреля 2026 года. Об этом свидетельствует обнародованное сообщение Белого дома в Федеральном реестре.

Почему США продлили запрет?

США продлили запрет на стоянку российских судов в своих портах еще на 1 год, который впервые ввел предшественник Дональда Трампа, Джо Байден, в апреле 2022 года из-за угрозы международным отношениям со стороны России.

Согласно новому документу, действия российского правительства до сих пор представляют угрозу для США, поэтому ранее согласованные ограничения будут оставаться в силе и в дальнейшем. Соответствующее сообщение уже направили в Конгресс США.

Справочно. Ограничения запрещают вход судам под российским флагом, а также тем, которые зарегистрированы, арендованы или эксплуатируются связанными с Россией гражданами или компаниями и действуют в интересах Москвы.

Какую угрозу может создать Россия?