Заяву про Україну Трамп зробив увечері 29 квітня. Це було під час брифінгу в Білому домі.

Що сказав Трамп про Україну?

Журналісти запитали лідера США, яка війна, на його думку, закінчиться першою – в Україні чи в Ірані. Трамп сказав, що це цікаве запитання, і, можливо, "вони йдуть за схожим графіком".

З військової точки зору Україна зазнала поразки. Але про це не дізнаєшся, читаючи фейкові новини,

– сказав він.

У мережі звернули увагу, що Трамп міг переплутати Україну з Іраном. Адже далі він висловився про 159 кораблів, "які лежать на дні", тобто про втрати іранського флоту.

