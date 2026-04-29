Відставку Девіс підтвердив "Суспільному" речник Держдепу Томмі Пігот. Раніше у медіа з’являлася інформація про можливі розбіжності з Дональдом Трампом щодо політики стосовно України.

Дивіться також Пані посол України в США стала свідком стрілянини під час вечері з Трампом

Що відомо про відставку Девіс?

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс найближчим часом завершить свою роботу в Києві. Томмі Піготт зазначив, що вона залишить посаду у червні 2026 року. За його словами, це пов’язано із завершенням її тривалої кар’єри на дипломатичній службі.

Напередодні Financial Times із посиланням на джерела повідомляло, що Девіс могла ухвалити рішення про відставку через розбіжності з президентом США Дональдом Трампом. За даними журналістів, дипломатка була розчарована своєю роллю після змін у політиці Вашингтона щодо України, зокрема на тлі скорочення підтримки.

Також повідомлялося, що Девіс була незадоволена кадровими рішеннями адміністрації США, зокрема висуненням бізнесмена з Аризони Джона Бреслоу на посаду посла США на Кіпрі без попереднього інформування.

У Державному департаменті США ці припущення заперечили. Там наголосили, що відставка Девіс не пов’язана з політичними розбіжностями. Речник Томмі Піготт заявив, що дипломатка була послідовною прихильницею політики адміністрації Дональда Трампа, спрямованої на досягнення миру між Росією та Україною. У відомстві підкреслили, що її рішення є логічним завершенням 30-річної кар’єри на державній службі.

Наразі інформації про наступника Девіс на посаді тимчасового повіреного у справах США в Україні немає. Очікується, що рішення щодо нового представника буде ухвалене найближчим часом.

Що відомо про інших послів США в Україні?

У Посольстві США в Україні протягом останніх років спостерігаються кадрові зміни, які припали на обидва президентські терміни Дональда Трампа. Ще у 2019 році американський лідер відкликав тодішню посолку Марі Йованович, назвавши її "нелояльною". Згодом вона стала ключовою свідчинею під час слухань у Конгресі в межах першої процедури імпічменту Трампа.

Після неї посаду посла США в Україні обіймала Бріджит Брінк. Вона працювала в Києві з червня 2022 року до квітня 2025 року, а її кандидатуру особисто підтримав тодішній президент США Джо Байден ще на початку 2022 року. Однак уже після початку другого президентського терміну Дональда Трампа Брінк оголосила про відставку.

За її словами, причиною стали розбіжності з політикою адміністрації, зокрема через тиск на Україну на тлі більш м’якого підходу до Росії. За інформацією медіа, остаточним поштовхом стали різкі висловлювання Трампа на адресу Володимира Зеленського під час зустрічі в Овальному кабінеті у лютому 2025 року.

Наразі Бріджит Брінк балотується до Конгресу США від Демократичної партії у штаті Мічиган. Під час передвиборчої кампанії вона публічно критикує Дональда Трампа, звинувачуючи його у корупції та поступках президенту Росії Володимиру Путіну.