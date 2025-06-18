Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Брінк в соцмережі Х.

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Брінк балотуватиметься до Конгресу США

Бріджит Брінк заявила, що вона присвятила своє життя захисту демократії та боротьбі за свободу.

Саме тому ми протистояли Путіну і тому я виступила проти Трампа. Моя наступна місія – боротися за справедливість тут, у себе вдома,

– написала експосолка.

Брінк зазначила, що балотуватиметься до Конгресу від 7 округу штату Мічиган.

У відеоролику, присвяченому початку передвиборчої кампанії, дипломатка розкритикувала президента США, який "продовжує тиснути на нашого демократичного союзника – Україну, а не на агресора – Росію".

За словами колишньої посолки, тепер її місія – це виступати проти "непідзвітних і необраних на виборах мільярдерів", які намагаються обмежити американський уряд і демократію.

Довідка. Вибори до Конгресу пройдуть у 2026 році.

Нагадаємо, у квітні цього року Бріджит Брінк подала у відставку через збільшення політичних розбіжностей з адміністрацією Дональда Трампа.

Тоді ЗМІ повідомляли, що на Брінк чинився значний тиск з боку високопосадовців Білого дому, які сумнівалися в її готовності підтримувати нову стратегію адміністрації щодо України.