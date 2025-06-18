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Трамп назвав себе мисливцем

Трамп виступив перед журналістами у своєму дусі.

Вперше, коли це сталося, ви, хлопці, гналися за мною. Я сказав, що маю зосередитися. Я був жертвою. А тепер я – мисливець. Це велика різниця,

– сказав він про своє перебування на посаді президента США.

Наприкінці він підштовхнув чоловіка, який стояв поряд, і спитав, чи знає той, що Трамп мисливець. Той посміхнувся.

Трамп говорить, що він мисливець: дивіться відео

Окрім цього, 18 червня лідер Сполучених Штатів висловився про Іран. Низка його заяв вийшла дуже дивною, адже Трамп суперечив собі чи не в кожному реченні. Він дорікнув іранцям, що ті не хотіли укласти угоду про ядерну зброю до того, як ударив Ізраїль. І сказав, буцімто хтось із Тегерану хотів прилетіти в Білий дім на перемовини, та це вже запізно. Але в той же час Трамп висловився в дусі "для переговорів не пізно, ще нічого не вирішено".

Коли ж журналістка запитала, чи вдарять США по Ірану і таким чином вступлять у війну на боці Ізраїлю, Трамп висміяв її. Мовляв, медійники думають, що президент назве їм точний час атаки.

Ви не знаєте, чи я зроблю це. Ніхто не знає, що я зроблю,

– відповів він.

Раніше Трамп дав Ірану 48 годин – принаймні, назвав 48 годин вирішальними.