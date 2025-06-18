Про це 24 Каналу розповів ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко, зауваживши, що президент США провалив би зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським та не показав би свою рішучість. Дивним є й те, що Трамп вирішив відвернути увагу світу від свого від'їзду пропагандистським способом.

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"Я божевільний, не говоріть зі мною про серйозне"

За словами ексміністра закордонних справ України, Трамп міг навмисно втекти з Канади та повернутись до Вашингтону. Очевидно, що йому доповідають усю інформацію щодо України, можливо навіть показують кадри обстрілів українських міст.

За таких обставин зустріч з Зеленським для нього була б провальною. Коли б йому поклали всі ці фотографії і після цього він би сказав, що досі думає, що Путін за мир, це означає сказати: "Я божевільний і зі мною про серйозні речі говорити непотрібно,

– наголосив він.

Огризко пояснив, що саме через це Трамп тікає, але в пропагандистський спосіб – вкидає іншу новину (ситуацію на Близькому Сході), щоб змінити основний фокус з головної події.

"Ми маємо зробити висновок: Трамп – союзник Путіна. Те, що відбулось є доказом", – додав він.

Цікаво! Політолог Ігор Рейтерович припустив, що Трамп покинув саміт, бо очікував, що його прийматимуть як беззаперечного лідера, але сталось по-іншому. Він, ймовірно, відчував себе там некомфортно, адже останнім часом часто "дає задню".

До речі, після від'їзду Трампа він звинуватив президента Франції у тому, що той нібито публічно неправильно пояснив причину його передчасного повернення до США. Президент написав, що "Еммануель завжди помиляється".