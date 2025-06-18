Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис іранської місії при ООН у соцмережі X.

До теми Найближчі дні усе вирішать: чи долучиться США до війни з Іраном

Що сказали в Ірані про Дональда Трампа

В іранській місії при ООН заявили, що жоден іранський чиновник ніколи не просив "принижено стояти біля воріт Білого дому".

Єдине, що може бути мерзеннішим за його брехню, – це його боягузлива погроза "знищити" верховного лідера Ірану,

– мовиться у дописі.

Там також сказали, що Іран не веде переговори під примусом, не погодиться на мир під примусом і, звичайно ж, не буде говорити з "колишнім підбурювачем війни, який чіпляється за свою актуальність".

"Іран відповість на будь-яку загрозу контрпогрозою, а на будь-які дії – взаємними заходами", – резюмували іранські представники в ООН.

До слова, раніше Дональд Трамп контроверсійно заявляв, що іранці хотіли приїхати поговорити в Білий дім, але вже запізно. Проте тут же заявив, що для переговорів ще не пізно.