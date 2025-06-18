Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение иранской миссии при ООН в соцсети X.

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Что сказали в Иране о Дональде Трампе

В иранской миссии при ООН заявили, что ни один иранский чиновник никогда не просил "униженно стоять у ворот Белого дома".

Единственное, что может быть мерзким за его ложь, – это его трусливая угроза "уничтожить" верховного лидера Ирана,

– говорится в заметке.

Там также сказали, что Иран не ведет переговоры под принуждением, не согласится на мир под принуждением и, конечно же, не будет говорить с "бывшим подстрекателем войны, который цепляется за свою актуальность".

"Иран ответит на любую угрозу контругрозой, а на любые действия – взаимными мерами", – резюмировали иранские представители в ООН.

К слову, ранее Дональд Трамп контроверсионно заявлял, что иранцы хотели приехать поговорить в Белый дом, но уже слишком поздно. Однако тут же заявил, что для переговоров еще не поздно.