Иран не будет участвовать в ядерных переговорах с США после атаки Израиля, сообщает иранское телевидение. Шестой раунд переговоров должен был состояться в воскресенье в Омане.

Американские власти пока не прокомментировали решение Ирана, но после израильских ударов заявили, что с их стороны переговоры остаются в силе.

В воскресенье в Омане должен был пройти очередной раунд переговоров между американской и иранской делегациями по ядерной программе Тегерана.

Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф планировал встретиться с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

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