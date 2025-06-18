Об этом 24 Каналу рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, заметив, что президент США провалил бы встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским и не показал бы свою решимость. Странно и то, что Трамп решил отвлечь внимание мира от своего отъезда пропагандистским способом.

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"Я сумасшедший, не говорите со мной о серьезном"

По словам экс-министра иностранных дел Украины, Трамп мог намеренно сбежать из Канады и вернуться в Вашингтон. Очевидно, что ему докладывают всю информацию по Украине, возможно даже показывают кадры обстрелов украинских городов.

При таких обстоятельствах встреча с Зеленским для него была бы провальной. Если бы ему положили все эти фотографии и после этого он бы сказал, что до сих пор думает, что Путин за мир, это означает сказать: "Я сумасшедший и со мной о серьезных вещах говорить не нужно,

– подчеркнул он.

Огрызко объяснил, что именно поэтому Трамп убегает, но в пропагандистский способ – вбрасывает другую новость (ситуацию на Ближнем Востоке), чтобы изменить основной фокус с главного события.

"Мы должны сделать вывод: Трамп – союзник Путина. То, что произошло является доказательством", – добавил он.

Интересно! Политолог Игорь Рейтерович предположил, что Трамп покинул саммит, потому что ожидал, что его будут принимать как безоговорочного лидера, но случилось по-другому. Он, вероятно, чувствовал себя там некомфортно, ведь в последнее время часто "дает заднюю".

Кстати, после отъезда Трампа он после отъезда Трампа обвинил президента Франции в том, что тот якобы публично неправильно объяснил причину его преждевременного возвращения в США. Президент написал, что "Эммануэль всегда ошибается".