Были предположения, что Трамп мог покинуть встречу из-за массированной атаки России по Украине, которая происходила в тот день, 17 июня 2025 года, чтобы не комментировать террор. Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, все же первопричиной была история с Ираном, но варварские удары по украинским городам тоже могли повлиять.

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Визит Трампа на саммит G7

Игорь Рейтерович считает, что Трампу могло не понравиться, как его встретили на саммите. Президент США, вероятно, понимал, что все встречи со СМИ и другими европейскими лидерами в основном будут связаны с войной в Украине.

В последнее время заметно, что он не хочет давать никакие прямые ответы на вопросы о диалоге с Москвой и Киевом.

Если упростить, то Трамп считает, что он никому ничего не должен. Поэтому здесь, видимо, Иран частично наложился на российско-украинскую войну и Трамп так сделал (покинул саммит G7 – 24 Канал),

– сказал политолог.

По его словам, американский президент, возможно, ожидал, что на саммите его будут принимать как безоговорочного лидера, но произошло по-другому. Трамп, вероятно, чувствовал себя там некомфортно, ведь в последнее время часто "дает заднюю", и это, однозначно, замечают другие руководители стран.

Интересно, что политтехнолог Михаил Шейтельман предположил, что Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7, чтобы избежать критики со стороны президента Франции Эммануэля Макрона. Лидер США нарушил предыдущие обещания относительно санкций против России, что и могло стать причиной напряжения между лидерами.