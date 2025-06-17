Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, саммит G7 – мероприятие, где решают глобальные проблемы. На этот раз там должны были обсуждать конфликт Израиля и Ирана и войну в Украине. Трамп не только досрочно уехал оттуда, но еще и призвал жителей Тегерана срочно эвакуироваться.

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Почему Трамп сбежал с саммита G7

Как отметил Шейтельман, у некоторых уже были опасения, что Трамп решится ударить ядерным оружием по Ирану. Однако дальше он продолжил писать в своем стиле различные хаотичные посты на разные темы. Поэтому с этим пока спокойно.

Вполне вероятно, Трамп сбежал с саммита G7, чтобы не выслушивать претензии от президента Франции Эммануэля Макрона. Президент США не хочет давить на Россию.

Думаю, что он сбежал от Макрона, который не просто так приехал. В Киеве во время звонка Трамп обещал Макрону в присутствии 4 свидетелей, что 12 мая введет санкции против России. Позже похожий звонок был в Албании на саммите Европейского политического сообщества. И что? Трамп кинул Макрона и Европу. А Макрон приехал высказать претензии,

– отметил Шейтельман.

Добавим, Макрон заявил, что Трамп покинул саммит G7, чтобы уделить внимание переговорам о прекращении огня между Израилем и Ираном. В конце концов Трамп разозлился из-за этого на Макрона.