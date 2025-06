Військове шоу на честь 250-річчя армії США, що відбулося 14 червня у Вашингтоні, привернуло увагу не лише масштабами, танками Abrams і святковими присягами новобранців. Подія, яка збіглася з 79-м днем народження Дональда Трампа, виявилась ще й прикладом тісного переплетення державних урочистостей, великого бізнесу й політичного підтексту. Хоча основні витрати на техніку й військових покрили платники податків, частину святкової інфраструктури – фестивалі, інсталяції, зони для глядачів – профінансували великі корпорації.

Серед них – такі гіганти як Amazon, Lockheed Martin, Coinbase і Palantir. Спонсорські контракти координує організація America250, створена Конгресом для підготовки до 250-річчя незалежності США у 2026 році. Але, як з'ясувалося, ця структура має непрозору історію: судові позови, звинувачення в кумівстві та сексизмі, гучні виходи з партнерства – як у випадку з Meta, яка колись була її найбільшим донором серед приватних компаній.

На тлі цього парад, що мав стати святом єдності та гордості, для багатьох американців виглядав як ще одне шоу в стилі Трампа – з дорогою картинкою, корпоративними логотипами та неоднозначними витратами. Детальніше про це – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Як Дональд Трамп відзначив 250-річчя армії США на тлі протестів і критики

14 червня у Вашингтоні відбувся грандіозний військовий парад на честь 250-ої річниці заснування армії США. Подія стала не лише демонстрацією американської військової потуги, а й особистим святом для Дональда Трампа – того дня він відзначав 79-ий день народження. Попри напружений політичний контекст і масові акції протестів по всій країні, Трамп використав момент для того, щоб укріпити "бойовий дух і незламну силу" та уникнути політичних заяв, пише ABC News.

Парад, який стартував о 18:00 – на пів години раніше запланованого через загрозу негоди, став найбільшим за останні десятиліття в США. Центральною віссю урочистостей стала авеню Конституції, де проходили колони військових, техніки та історичних реконструкцій. Усього понад 6 700 солдатів та 84 одиниці техніки, включаючи 28 танків Abrams, рухалися в центрі американської столиці, демонструючи еволюцію армії від часів Війни за незалежність до сучасних бойових дій.



Напис No King! на пляжі у Сан-Франциско / Фото Santiago Mejia/San Francisco Chronicle, via Associated Press

Солдати пройшли в уніформі різних історичних епох – від революційної до війни в Іраку. Над Білим домом приземлився парашутист із прапором США, якого зустрів особисто Трамп. Президент також дав присягу понад 250 новобранцям, промовивши: "Ласкаво просимо до лав армії Сполучених Штатів. Гарного вам життя".

Критика параду та загроза відстеження

Парад відбувався на тлі підвищених заходів безпеки. Напруга зросла після стрілянини по двох законодавцях у Міннесоті та їхніх подружжях, а також через ескалацію конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Водночас по всій країні тривали масові демонстрації, об’єднані під гаслом No Kings Day. У Нью-Йорку, Сан-Франциско, Чикаго та інших містах сотні тисяч людей протестували проти політики адміністрації, зокрема – агресивних міграційних рейдів ICE, які розпочались у Лос-Анджелесі напередодні.



У Лос-Анджелесі протестувальники впритул наблизилися до поліцейських кордонів. Після кількох годин мирної акції поліція почала розгін. Низка правозахисних організацій звинуватила владу у надмірному застосуванні сили.

Напередодні параду Дональд Трамп заявив, що протестувальників "зустрінуть дуже великою силою". Хоча він не розрізнив мирних і немирних протестів, прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт пізніше заявила, що "президент підтримує мирні протести". Організатори протестів No Kings навіть виключили Вашингтон зі свого маршруту, щоб не привертати уваги до параду, що збігається з 79-им днем народження Трампа. Однак американські медіа вже занепокоїлися, що за протестувальники стежитимуть – як-от через розпізнавання облич, зчитування номерів авто, геоордера та симулятори мобільного зв’язку. Секретна служба також підтвердила використання дронів під час параду.



У минулому влада вже застосовувала такі інструменти: дрони над протестами BLM у 2020-му, геоордера в Сієтлі у 2022-му, Predator-дрони над Лос-Анджелесом – цього тижня. Паралельно ICE та Нацгвардія діють агресивно, попри спротив місцевої влади. Правозахисники попереджають, що дані зі спостереження можуть бути використані проти протестувальників – для звинувачень або депортацій. Водночас технології, як-от розпізнавання облич, можуть давати хибні результати, особливо щодо людей небілого кольору шкіри. Організації ACLU та STOP зазначають, що шкода від такого стеження може бути непоправною — зокрема, вона відлякує людей від реалізації права на протест.

Парад у Вашингтоні у стилістиці Першої світової війни / Фото Julia Demaree Nikhinson, AP

Сам Трамп, коментуючи протести, з іронією заявив:

Я не відчуваю себе королем. Щоб ухвалити щось, мені треба проходити через пекло. Король би сказав: я це беру – і взяв.

Попри військовий фокус події, політичний підтекст залишився очевидним. У натовпі було помічено людей у кепках MAGA, а перед початком параду присутні заспівали Happy Birthday для президента. На трибуні поруч із Трампом були перша леді Меланія, віцепрезидент Джей-Ді Венс із родиною, міністр оборони Піт Гегсет, а також ключові фігури його адміністрації: глава апарату Білого дому Сюзі Вайлс, генпрокурорка Пам Бонді, міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем, міністр торгівлі Говард Латнік і міністр охорони здоров’я Роберт Ф. Кеннеді-молодший.

Захід завершився святковим салютом над Tidal Basin – затокою річки Потомак у столиці США. Але за межами урочистої сцени точилася інша боротьба – за свободу, права і розподіл державних коштів.



Президент Дональд Трамп віддає честь під час військового параду з нагоди 250-річчя армії США, який збігся з його 79-м днем народження, 14 червня 2025 року у Вашингтоні. Поряд із ним за подією спостерігають міністр армії Даніел Дрісколл, міністр оборони Піт Гегсет і перша леді Меланія Трамп / Фото Julia Demaree Nikhinson, AP

За даними армії США, витрати на підготовку та проведення параду становили від 25 до 45 мільйонів доларів. За опитуванням AP-NORC, 60% американців вважають такі витрати нераціональними. Демократи в Конгресі розкритикували парад як "особисте святкування президента за державний кошт".

Плакат з гаслом "Зробити Америку Америкою знову" / Фото Michael A. McCoy for The New York Times

Ці кошти краще було б витратити на медичні дослідження в оборонній сфері, ніж на пишність для президента. Це не те, на що заслуговують чоловіки та жінки у формі,

– наголосив сенатор Дік Дурбін на засіданні Сенатського комітету з питань асигнувань, звертаючись до міністра оборони.

Яка участь технокомпаній у параді

Попри те, що всі витрати на військову техніку, солдатів і авіацію для параду у Вашингтоні покриваються коштом американських платників податків, частину святкових заходів вздовж маршруту профінансували великі корпорації, зокрема представники технологічного та оборонного секторів.

Як стало відомо з нещодавніх заяв організації America250 – некомерційної структури, створеної Конгресом для координації підготовки до 250-річчя незалежності США у 2026 році – серед головних спонсорів виступили Oracle, Amazon, Coinbase, Lockheed Martin та Palantir. Хоча ювілейна дата припадає на 4 липня наступного року, вже цьогоріч організація взяла на себе відповідальність за логістику глядачів та проведення фестивалю під час параду з нагоди 250-річчя армії США, який відбувся 14 червня – у день народження Дональда Трампа.

У пресрелізі від 9 червня йдеться:

Багато з цих спонсорів підтримають майбутній масштабний військовий парад у Вашингтоні, присвячений 250-річчю Армії США… У міру того, як країна готується до своєї 250-ї річниці, ці компанії нададуть ресурси, ідеї та експертизу, щоб залучити всіх американців до цієї історичної події.

Серед інших потенційних спонсорів фігурувала й Meta – компанію спочатку було вказано як одного з головних партнерів на сайті America250 та згадано у релізі від 22 травня разом із чотирма американськими автовиробниками (Chrysler, Dodge, Jeep та Ram). Однак після запиту від журналістів The Verge, логотип Meta зник із сайту. У Meta пояснили, що наразі не є спонсором, але "розглядають можливість відновити партнерство".

Meta мала давню історію співпраці з America250: компанія зобов’язалася надати 10 мільйонів доларів, але у 2022 році розірвала контракт через звинувачення в неефективному управлінні та сексистській поведінці в керівництві організації.

Lockheed Martin підтвердила свою участь, назвавши America250 "вшануванням духу інновацій, що веде Америку вперед". Coinbase оголосила про партнерство з організацією під час конференції Bitcoin 2025, але не уточнила, чи фінансує сам парад. Amazon, Palantir і Oracle не відповіли на запити щодо підтвердження участі у фінансуванні.

До теми Наймасштабніша криза NASA: як конфлікт Трампа з Маском вплине на космічну галузь США

Серед інших партнерів – Coca-Cola, Walmart, UFC (що належить союзнику Трампа Дейну Вайту), енергетичний бренд Phorm Energy (Anheuser-Busch), FedEx, Nextdoor та Scott’s Miracle-Gro. Національна футбольна ліга (NFL) проводить дитячу зону на фестивалі перед парадом. Також згадані кілька правоконсервативних організацій, зокрема Bill of Rights Institute та The Jack Miller Center, які мають зв’язки з фінансуванням від братів Кохів.

America250 вже раніше опинялася в центрі скандалів: у 2022 році четверо колишніх керівників подали до суду на організацію, звинувативши її в кумівстві, нецільовому витрачанні коштів, токсичній атмосфері в офісі та порушеннях під час укладання контрактів. Це призвело до звільнення тодішнього голови Даніеля ДіЛелли, який, за словами позивачів, просував інтереси своїх знайомих і проявляв сексизм. Наразі America250 заперечує звинувачення, а сам ДіЛелла заявив, що лише просив друзів пожертвувати 3 мільйони доларів "щоб відкрити двері".