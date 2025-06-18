Він також визнав, що його терпіння щодо ситуації на Близькому Сході вичерпується. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ABC News.

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Як Трамп реагує на загострення між Ізраїлем та Іраном

За даними видання, коли президент США 17 червня зустрічався зі своїми головними радниками в ситуаційній кімнаті Білого дому, офіційні особи США дали зрозуміти, що наступні 24 – 48 годин будуть вирішальними для визначення того, чи можливе дипломатичне вирішення з Іраном, чи все ж таки Трамп вдасться до військових дій.

Варто зауважити, що перед зустріччю американський лідер значно посилив свою риторику проти іранського режиму, стверджуючи, що США точно знають, де ховається аятола Алі Хаменеї.

Він легка мішень, але там безпечно. Ми не збираємося його знищувати (вбивати!), принаймні поки що. Але ми не хочемо, щоб ракети стріляли по цивільному населенню чи американським солдатам. Наше терпіння вичерпується,

– заявив Трамп.

Згодом у своїх соцмережах він також сказав, що тепер Штати мають повний контроль над небом над Іраном.

Натомість американські перемовники у вівторок продовжували оцінювати, що Іран перебуває у слабкій позиції та може бути змушений повернутися за стіл переговорів і зрештою погодитися на угоду, яка вимагатиме від нього відмови від усього збагачення урану.

Вони зазначають, що поки Іран та Ізраїль обмінюються ударами, іранський режим сигналізував про готовність відновити переговори зі США. А також додають, що адміністрація Трампа шукає більш конкретних зобов'язань, перш ніж відступити від війни.

Якщо Іран повернеться до переговорів і погодиться відмовитися від збагачення урану, американські чиновники вважають, що зустріч високого рівня під керівництвом спеціального посланника Стіва Віткоффа та, можливо, віцепрезидента Джей Ді Венса відбудеться вже цього тижня. Проте цей сценарій, ймовірно, вимагає від Ірану швидких дій.

Джерела, знайомі з настроєм Трампа, кажуть, що він розчарований нездатністю дестабілізованого Ірану надати адміністрації негайні відповіді. Чиновники кажуть, що американські військові вже надсилають ресурси до регіону, зокрема додаткові літаки, другий авіаносець та його ударну групу і всі ці кроки мають оборонний характер.

Ми сильні, ми готові, ми обороняємося та присутні,

– сказав міністр оборони Піт Хегсет про позицію США на Близькому Сході 16 червня.

І хоча перерозподіл ресурсів має на меті захистити приблизно 40 000 американських військовослужбовців, розміщених у регіоні, це також залишає відкриті варіанти для адміністрації Трампа, якщо вона вирішить безпосередньо допомогти Ізраїлю в поточній наступальній операції проти Ірану.

Американський чиновник зазначає, що роль США полягає в тому, щоб тримати варіанти на столі переговорів, але Штати все ще займають оборонну позицію.

Поки що невідомо, чи розгорнуть вони свої бомбардувальники-невидимки B-2, які здатні нести 30 000-фунтові бомби Massive Ordnance Penetrator, що можуть знищити глибоководний підземний ядерний об'єкт Ірану на заводі зі збагачення палива у Фордо.

Зазначимо, що наразі військовий флот із 19 бомбардувальників B-2 розташований на авіабазі Вайтмен у Міссурі. Шість літаків раніше були розгорнуті на авіабазі на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані, що набагато ближче до Ірану. Однак їх замінили далекобійні бомбардувальники B-52, які не здатні нести бомби, необхідні для знищення об'єкта у Фордо.

За словами представника Міністерства оборони, приблизно десяток суден ВМС США вже перебувають у територіальних водах Бахрейну поза межами посту. Проте ці кораблі не мають жодних офіційних завдань. Серед них – прибережний бойовий корабель, чотири мінні тральщики та шість водних патрульних суден.

Окрім цього, військово-морські сили мають два есмінці в Червоному морі, авіаносець та три інші надводні кораблі в Аравійському морі. Ще два американські есмінці перебувають у східній частині Середземного моря, кожен з яких оснащений системами протиракетної оборони, здатними збивати іранські балістичні ракети.

Ознаками того, що адміністрація Трампа може наближатися до військових дій, може бути скасування планів президента відвідати Нідерланди на саміт НАТО наступного тижня. На пресбрифінгу 17 червня речниця Державного департаменту Теммі Брюс заявила, що саміт все ще "запланований", але ситуація може змінитися залежно від динаміки відносин з Іраном.