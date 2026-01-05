Пока неизвестно, станет ли такое нововведение россиян постоянным, ведь оно вызывает ряд трудностей. Об этом подробнее 24 Каналу рассказал военный обозреватель Иван Тимочко, одновременно отметив, что опасность есть даже от единичных дронов с ПЗРК.

Чем угрожающие "Шахеды" с ПЗРК?

Батальон СБС Darknode, специализирующийся на перехватах "Шахедов" недавно сообщил о сбитии первого БпЛА этого типа, оснащенного ПЗРК. Согласно информации, которую удалось выяснить бойцам, дрон также оснащен видеокамерой и передающим данные с нее радиомодемом.

Такая конструкция свидетельствует о попытках врага сбить украинские самолеты или вертолеты, которые прикрывают небо от воздушных атак.

Пилот сопровождает "Шахед" из точки А в точку B. То есть если они делают массовые пуски "Шахедов", это означает, что каждый дрон должен сопровождать оператор. Это довольно серьезная нагрузка, много вызовов и проблем для бесперебойности связи и управления. Но сам факт появления означает, что противник продолжит экспериментировать,

– отметил Иван Тимочко.

Такой шаг россиян может быть, как и демонстративным, чтобы запугать дополнительной угрозой. Однако, если выпуск таких "Шахедов" будут масштабировать, угроза может оказаться вполне реальной, и перехват дронов станет действительно трудной задачей для сил ПВО.

В то же время, конечно, украинские бойцы будут учитывать вражеские "новинки". В частности, в батальоне Darknode сообщили, что уже проводят анализ ситуаций подобного применения российских дронов-камикадзе и разрабатывают тактики противодействия.

"Это было бы наибольшей опасностью при одном условии: если противник действительно сделает это системной практикой. То есть когда ежедневно каждый "Шахед" будет оснащен ПЗРК. Отдельно взятые дроны также являются угрожающими, но не забывайте, что сейчас мы все больше переходим в плоскость использования дронов-перехватчиков", – заметил военный обозреватель.

То есть в дальнейшем авиацию все меньше будут привлекать для борьбы с дронами. К тому же для россиян будет проблематично "превращать" каждый "Шахед" в ПЗРК. Это не только дополнительные расходы, но и изменение летных возможностей самого дрона. Каждый килограмм отображается на аэродинамических свойствах "Шахеда". Возможно, из-за этого россиянам также придется уменьшать боевую часть дрона.

Кроме того, ПЗРК на "Шахедах" могут использовать, но и могут не использовать. А полезная нагрузка дрона при этом уменьшается. Поэтому на самом деле неизвестно, будут ли масштабировать россияне довольно противоречивую модернизацию.

