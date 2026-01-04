Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Милитарный".

Как россияне совершенствуют БпЛА?

В компании "Дикие шершни" опубликовали видео перехвата российского дрона. Российский ресурс "Полезная нагрузка" утверждает, что на видео зафиксирована антенна диапазона 108 – 117,975 мегагерца которой оснастили "Шахед". Это частоты всенаправленных азимутальных радиомаяков VOR, которые часто совмещены с дальномерными маяками DME в единый комплекс.

Защитники сбили модернизированный "Шахед": смотрите видео "Диких шершней"

Обратите внимание! VOR/DME – это система всесторонне направленных передатчиков ультракоротковолнового радиодиапазона для навигации воздушных судов. Она позволяет самолетам с соответствующим приемником определять расположение и выдерживать курс полета благодаря полученным радиосигналам, передаваемым через сеть наземных радиомаяков.

Это указывает, что оккупанты создают дополнительный канал навигации, независимого от спутниковой навигации. Как отмечают сами россияне, вероятно, используются маяки, в частности размещенные на территории Беларуси.

