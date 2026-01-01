В 1980-х годах РСД-10 "Пионер" стала основным соперником американского Pershing II, передает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.
Как советский "Пионер" проиграл американскому Pershing II?
"Пионер" казался значительно мощнее Pershing II. Он имел большую дальность, гораздо более тяжелую боевую часть и в разы большую ядерную мощность.
Несмотря на это, руководство СССР было вынуждено признать, что по реальному боевому эффекту Pershing II не уступает, а иногда и превосходит советскую ракету. Именно это осознание привело к "нулевому варианту" – ликвидации всех ракет средней дальности, что стало одним из символических шагов к упадку СССР.
Сравнение характеристик
РСД-10 "Пионер"
- стартовая масса – около 37 тонн;
- дальность – от 600 до 5000 километров;
- круговое вероятное отклонение – примерно 550 метров;
- максимальное отклонение - до 1,3 километра;
- боевая часть: моноблок – 1 мегатонна или три боеблока по 150 килотонн;
- масса головной части – более 1,5 тонн.
Pershing II
- стартовая масса – 7,5 тонны;
- дальность – до 1770 километров;
- круговое вероятное отклонение – около 30 метров;
- максимальное отклонение – примерно 70 метров;
- одна боеголовка мощностью 80 килотонн;
- масса боевой части – около 270 килограммов.
Итак, американская ракета была в несколько раз легче, имела значительно более слабую боеголовку, но при этом поражала цели гораздо точнее.
Для поражения наземных и защищенных объектов решающим является давление ударной волны, а оно в значительной степени зависит от того, насколько близко к цели произошел взрыв. Есть условный показатель эффективности поражения, известный как "стокгольмский коэффициент", который использовали для сравнения ядерных арсеналов.
Если учитывать мощность в килотоннах и точность ракеты в метрах, показатель способности РСД-10 "Пионер" разрушить цель составляет 0,13. Для Pershing II этот показатель равен 0,79. Это означает, что американская ракета могла по меньшей мере в 5 раз эффективнее поражать защищенные объекты, например командные бункеры, чем советский "Пионер".
