Неизвестно точно, откуда сирийцы узнали об украинской разработке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

Как в Сирии позаимствовали украинскую разработку?

Чтобы адаптировать технику к современным условиям боевых действий, сирийские танки Т-72М1 оснастили противодроновой защитой. Его конструкция почти полностью повторяет "капюшон", который используют украинские военные.

Танк с антидроновим "капюшоном" в Сирии: смотрите видео

На видео, что распространилось в соцсетях, зафиксирована колонна техники сирийской армии нового правительства, который контролирует страну после свержения режима Башара Асада. В составе колонны – танки и БМП, однако боевые машины пехоты не имеют заметных средств защиты от беспилотников.

Украинская противодронная защита типа "капюшон" в целом считают одним из самых удачных решений для танков и другой бронетехники. В отличие от многих аналогов, она прикрывает критически уязвимые зоны и одновременно почти не влияет на функциональность машины.

Отдельным преимуществом является то, что конструкция легко складывается, не создает неудобств для экипажа вне зоны боевых действий и может быть быстро демонтирована при необходимости. Даже в российских профильных исследованиях украинскую разработку оценивали как эффективную.

Ранее похожие концепции появлялись и в Китае, но преимущественно на уровне патентов от научно-исследовательских учреждений. При этом те варианты имели собственные конструктивные особенности и не были прямым копированием.

Зато в Сирии зафиксирована защита, которая почти полностью идентична украинской – фактически "один в один". Это можно рассматривать как еще одно подтверждение успешности разработки, хотя вопрос происхождения такой копии остается открытым.

Наиболее вероятным объяснением считают доступность многочисленных фото и видео с украинской бронетехникой в интернете. Учитывая относительную простоту конструкции, сирийские специалисты могли воспроизвести увиденное самостоятельно.

