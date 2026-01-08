Невідомо достеменно, звідки сирійці дізналися про українську розробку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

Як у Сирії запозичили українську розробку?

Щоб адаптувати техніку до сучасних умов бойових дій, сирійські танки Т-72М1 оснастили протидроновим захистом. Його конструкція майже повністю повторює "капюшон", який використовують українські військові.

Танк з антидроновим "капюшоном" у Сирії: дивіться відео

На відео, що поширилося у соцмережах, зафіксована колона техніки сирійської армії нового уряду, який контролює країну після повалення режиму Башара Асада. У складі колони – танки та БМП, однак бойові машини піхоти не мають помітних засобів захисту від безпілотників.

Український протидроновий захист типу "капюшон" загалом вважають одним із найбільш вдалих рішень для танків та іншої бронетехніки. На відміну від багатьох аналогів, він прикриває критично вразливі зони і водночас майже не впливає на функціональність машини.

Окремою перевагою є те, що конструкція легко складається, не створює незручностей для екіпажу поза зоною бойових дій і може бути швидко демонтована за потреби. Навіть у російських профільних дослідженнях українську розробку оцінювали як ефективну.

Раніше схожі концепції з’являлися й у Китаї, але переважно на рівні патентів від науково-дослідних установ. При цьому ті варіанти мали власні конструктивні особливості й не були прямим копіюванням.

Натомість у Сирії зафіксовано захист, який майже повністю ідентичний українському – фактично "один в один". Це можна розглядати як ще одне підтвердження успішності розробки, хоча питання походження такої копії залишається відкритим.

Найбільш імовірним поясненням вважають доступність численних фото та відео з українською бронетехнікою в інтернеті. З огляду на відносну простоту конструкції, сирійські спеціалісти могли відтворити побачене самостійно.

