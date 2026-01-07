Сетки имитируют строительный мусор. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сергея "Флеша" Бескрестнова.

Что известно о новых маскировочных сетках российской армии?

Нам бы тоже такое не помешало. Это реально круто,

– написал "Флеш" в соцсетях.

Ключевая особенность новой маскировки – его полное визуальное сходство со строительными отходами. Внешне сетка выглядит как беспорядочная куча обломков кирпича и мусора, из-за чего почти не выделяется при осмотре с беспилотников или через оптические средства наблюдения.

Благодаря объемной фактуре и подобранной окраске объекты под таким укрытием воспринимаются как обычные остатки стройматериалов, а не позиции, замаскированные для сокрытия личного состава оккупантов.

Новые маскировочные сетки россиян

