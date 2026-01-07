Захватчики точно не уменьшат свои пополнения. Командир 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов озвучил 24 Каналу мнение, что Россия может дойти до мобилизации.

Как будут действовать оккупанты дальше?

Дмитрий Филатов отметил, что несмотря на то, что количество потерь врага постоянно увеличивается, ВСУ все равно теряют участки местности. Это происходит именно из-за того, что оккупанты наращиваются не только в живой силе, но и технологически. Россияне употребляют новые тактики, стратегий.

Думаю, противник точно не уменьшит свои пополнения. Он, вероятнее всего, дойдет до мобилизации. Мы четко видим, что прослеживается только наращивание сил врага,

– подчеркнул он.

Захватчики сейчас фокусируются не только на пехоте. Также на увеличении своей беспилотной группировки, пытаются скопировать украинский пример, формируют отдельные подразделения.

Вероятнее всего, в будущем они все-таки сформируют отдельный род войск и будут внедрять то, что внедрили мы, масштабировать это. Поэтому на данный момент я только вижу, что противник пытается приобрести большие возможности и продолжить войну,

– сказал командир.

Заметим, что продолжается важный сбор на нужды 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайло. В частности, на средства поражения, на все необходимые средства ведения противодействия российским захватчикам. Приобщиться можно по ссылке.

Как изменилась тактика врага?