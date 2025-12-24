Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, добавив, что не только на Покровском направлении, но и в целом на Востоке противник применяет тактику продвижения "одноразовыми" малыми пехотными группами.

Смотрите также Россияне проводят штурмы на лошадях: 92 ОШБр показала видео "конницы"

Армия противника напоминает биороботов

Россия скупает дешевый человеческий ресурс, предлагая выплаты (по 20 тысяч долларов) тем, кто подпишет контракт и поедет на войну. Затем они становятся, со слов Назаренко, фактически биороботами, которых должным образом командование не обеспечивает необходимым. В частности водой, есть случаи, когда российские солдаты, которых присылают на задание, вынуждены пить из луж.

Это "пушечное мясо", их по 2 – 4 посылают штурмовать уже натоптанными тропами вдоль посадок, сел. Все это как конвейер происходит по несколько раз за день,

– озвучил Назаренко.

Сводки Генштаба говорят о сотнях боестолкновений в сутки. На самом деле в большинстве случаев для врага они неудачные, СОУ отражают его попытки атаковать. По словам офицера артиллерии, российские войска несут на фронте огромные человеческие потери.

"Даже если где-то есть продвижение противника, то он за это платит высокую цену, это тысячные потери ежедневно. Поэтому основная задача СОУ в эпоху изменений технологий и тактики – это проводить динамическую оборону таким образом, чтобы максимально уберечь каждого украинского солдата и наносить максимальные потери врагу", – подчеркнул Назаренко.

Что происходит в районе Покровска: смотрите на карте

Минусы зимней погоды на фронте

По словам командира артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж", сейчас на Покровском направлении наблюдается похолодание. Это существенно влияет на бытовые условия, усложняется логистика. Назаренко подчеркнул, что сейчас зимняя погода является вторым врагом.

"То, что я помню с 2014-го года, потом в 2022-м году, что на Донбассе минусовая температура воздуха ощущается особенно холодной, очень сложно согреться. А любое тепло – это автоматически демаскировка. Сейчас небо постоянно гудит от присутствия в нем дронов, "килзона" расширяется", – рассказал Назаренко.

Какая ситуация на Покровском направлении?