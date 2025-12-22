Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на 92 отдельную штурмовую бригаду имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Смотрите также Новый российский прорыв на Сумщину, враг в Гуляйполе: как изменилась линия фронта за неделю

Что говорят военные о "коннице" оккупантов?

Бойцы 92 бригады опубликовали видео с беспилотника, на котором видно двух людей в военной форме, пересекающих поле верхом на лошадях.

Российские захватчики атакуют верхом на лошадях: смотрите видео 92 ОШБр

Российские оккупанты так быстро теряют технику во время своих "мясных штурмов", что вынуждены передвигаться на лошадях. Но даже это им не помогает – операторы дронов 5-го штурмового батальона 92 ОШБр "минусуют" врага, как только видят цель,

– прокомментировали украинские бойцы.

Защитники предположили, что россияне прибегают к штурмам на лошадях из-за недостатка техники.

Последние новости о войне с Россией: что известно?