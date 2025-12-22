Про це пише 24 Канал із посиланням на 92 окрему штурмову бригаду імені кошового отамана Івана Сірка.

Що кажуть військові про "кінноти" окупантів?

Бійці 92 бригади опублікували відео з безпілотника, на якому видно двох людей у військовій формі, що перетинають поле верхи на конях.

Російські загарбники атакують верхом на конях: дивіться відео 92 ОШБр

Російські окупанти так швидко втрачають техніку під час своїх "м'ясних штурмів", що змушені пересуватися на конях. Але навіть це їм не допомагає – оператори дронів 5-го штурмового батальйону 92 ОШБр "мінусують" ворога, щойно бачать ціль,

– прокоментували українські бійці.

Захисники припустили, що росіяни вдаються до штурмів на конях через нестачу техніки.

