Про це пише 24 Канал із посиланням на 92 окрему штурмову бригаду імені кошового отамана Івана Сірка.
Що кажуть військові про "кінноти" окупантів?
Бійці 92 бригади опублікували відео з безпілотника, на якому видно двох людей у військовій формі, що перетинають поле верхи на конях.
Російські загарбники атакують верхом на конях: дивіться відео 92 ОШБр
Російські окупанти так швидко втрачають техніку під час своїх "м'ясних штурмів", що змушені пересуватися на конях. Але навіть це їм не допомагає – оператори дронів 5-го штурмового батальйону 92 ОШБр "мінусують" ворога, щойно бачать ціль,
– прокоментували українські бійці.
Захисники припустили, що росіяни вдаються до штурмів на конях через нестачу техніки.
Останні новини про війну з Росією: що відомо?
Президент Зеленський заявив, що Україна разом із Європою та США підготувала базовий блок документів, необхідних для завершення війни з Росією.
Стало відомо, що воєнні витрати Росії у 2025 році перевищили запланований показник майже на 20% і склали 15,9 трильйона рублів (198,8 мільярда доларів). Такі витрати на війну для багатьох регіонів Росії стають непосильним фінансовим тягарем.
Крім того, у DeepState розповіли, що росіяни легко зайшли в село Грабовське на Сумщині через відсутність належної оборони. "Тепер противник публікує кадри цих всіх подій, де ворог скористався можливістю викрасти людей, взявши їх в полон, бо просто можуть легко це зробити", – підкреслили аналітики.