Скільки Росія витрачає на війну?

Воєнні витрати Росії за підсумками 2025 року виявилися більшими від запланованого показника майже на 20%, передає 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Міноборони країни-агресорки підрахувало, що загальні витрати сягнуть 15,9 трильйона рублів, тобто 198,8 мільярда доларів:

Видатки на війну складуть 7,3% ВВП Росії.

Це на 2,4 трильйона рублів, або 30 мільярдів доларів більше, ніж заклали в бюджеті.

У середньому Росія витрачає на війну проти України 213 мільярдів рублів на тиждень, тобто 2,7 мільярда доларів.

Ця сума могла б стати річним бюджетом для великого російського регіону,

– говорять у ЦПД.

Ба більше, загальні витрати на війну значно вищі. Адже Міноборони Росії порахувало лише свої видатки. Додатково кошти витрачають також регіон. На їхні плечі лягають:

виплати контрактникам;

лікування поранених солдатів;

поховання загиблих;

компенсації сім'ям загиблих.

Такі витрати на війну для багатьох регіонів Росії стають непосильним фінансовим тягарем. ️

Навіть за умов дефіцитного бюджету та скорочення нафтово-газових доходів Кремль лише нарощує воєнні видатки. Така політика свідчить, що війна та імперські амбіції для Путіна важливіші, ніж економічна стабільність держави,

– наголошують у ЦПД.

Що передбачає бюджет Росії на 2026 рік?

У 2026 році Росія планує спрямувати майже половину своїх витрат на війну проти України. державний бюджет на наступний рік, який нещодавно підписав глава Кремля Володимир Путін, передбачає, що 40% усіх видатків підуть на армію та силовий блок, пише ЦПД.

Це рекордні витрати на армію з часів Радянського союзу. При тому бюджеті закладено величезний дефіцит у розмірі 1,6% ВВП через втрату нафтогазових доходів.

Тому уряд вводить нові податки і збори, аби хоча б частково компенсувати втрати.

Варто знати! Водночас Кремль різко урізає соціальні програми у 2026 році – на 25%. Витрати на "соціалку" будуть найменшими за 20 років.

Що відомо про економіку Росії?