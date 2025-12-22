Скільки Росія витрачає на війну?
Воєнні витрати Росії за підсумками 2025 року виявилися більшими від запланованого показника майже на 20%, передає 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Міноборони країни-агресорки підрахувало, що загальні витрати сягнуть 15,9 трильйона рублів, тобто 198,8 мільярда доларів:
- Видатки на війну складуть 7,3% ВВП Росії.
- Це на 2,4 трильйона рублів, або 30 мільярдів доларів більше, ніж заклали в бюджеті.
У середньому Росія витрачає на війну проти України 213 мільярдів рублів на тиждень, тобто 2,7 мільярда доларів.
Ця сума могла б стати річним бюджетом для великого російського регіону,
– говорять у ЦПД.
Ба більше, загальні витрати на війну значно вищі. Адже Міноборони Росії порахувало лише свої видатки. Додатково кошти витрачають також регіон. На їхні плечі лягають:
- виплати контрактникам;
- лікування поранених солдатів;
- поховання загиблих;
- компенсації сім'ям загиблих.
Такі витрати на війну для багатьох регіонів Росії стають непосильним фінансовим тягарем. ️
Навіть за умов дефіцитного бюджету та скорочення нафтово-газових доходів Кремль лише нарощує воєнні видатки. Така політика свідчить, що війна та імперські амбіції для Путіна важливіші, ніж економічна стабільність держави,
– наголошують у ЦПД.
Що передбачає бюджет Росії на 2026 рік?
У 2026 році Росія планує спрямувати майже половину своїх витрат на війну проти України. державний бюджет на наступний рік, який нещодавно підписав глава Кремля Володимир Путін, передбачає, що 40% усіх видатків підуть на армію та силовий блок, пише ЦПД.
Це рекордні витрати на армію з часів Радянського союзу. При тому бюджеті закладено величезний дефіцит у розмірі 1,6% ВВП через втрату нафтогазових доходів.
Тому уряд вводить нові податки і збори, аби хоча б частково компенсувати втрати.
Варто знати! Водночас Кремль різко урізає соціальні програми у 2026 році – на 25%. Витрати на "соціалку" будуть найменшими за 20 років.
Що відомо про економіку Росії?
У вересні Росія затвердила проєкт федерального бюджету на 2026 – 2028 роки, заклавши при цьому великий дефіцит – понад 54 мільярди доларів. Разом із цим уряд передбачив низку заходів для збільшення надходжень до казни.
Серед головних нововведень – підвищення ПДВ з 20% до 22%. Також планується податкова реформа, яка призведе до того, що близько 700 тисяч підприємців втратять можливість користуватися спрощеною системою оподаткування.
Громадян уже попередили: країна житиме за "воєнним бюджетом" довгі роки. Навіть після завершення війни Росія буде займатися переозброєнням та відновленням запасів.