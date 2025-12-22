Сколько Россия тратит на войну?
Военные расходы России по итогам 2025 года оказались больше запланированного показателя почти на 20%, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Минобороны страны-агрессора подсчитало, что общие расходы достигнут 15,9 триллиона рублей, то есть 198,8 миллиардов долларов:
- Расходы на войну составят 7,3% ВВП России.
- Это на 2,4 триллиона рублей, или 30 миллиардов долларов больше, чем заложили в бюджете.
В среднем Россия тратит на войну против Украины 213 миллиардов рублей в неделю, то есть 2,7 миллиарда долларов.
Эта сумма могла бы стать годовым бюджетом для крупного российского региона,
– говорят в ЦПИ.
Более того, общие расходы на войну значительно выше. Ведь Минобороны России посчитало только свои расходы. Дополнительно средства тратят также регион. На их плечи ложатся:
- выплаты контрактникам;
- лечение раненых солдат;
- погребение погибших;
- компенсации семьям погибших.
Такие расходы на войну для многих регионов России становятся непосильным финансовым бременем. ️
Даже в условиях дефицитного бюджета и сокращения нефте-газовых доходов Кремль только наращивает военные расходы. Такая политика свидетельствует, что война и имперские амбиции для Путина важнее, чем экономическая стабильность государства,
– отмечают в ЦПИ.
Что предусматривает бюджет России на 2026 год?
В 2026 году Россия планирует направить почти половину своих расходов на войну против Украины. государственный бюджет на следующий год, который недавно подписал глава Кремля Владимир Путин, предусматривает, что 40% всех расходов пойдут на армию и силовой блок, пишет ЦПД.
Это рекордные расходы на армию со времен Советского союза. При том бюджете заложен огромный дефицит в размере 1,6% ВВП из-за потери нефтегазовых доходов.
Поэтому правительство вводит новые налоги и сборы, чтобы хотя бы частично компенсировать потери.
Стоит знать! В то же время Кремль резко урезает социальные программы в 2026 году – на 25%. Расходы на "социалку" будут наименьшими за 20 лет.
Что известно об экономике России?
В сентябре Россия утвердила проект федерального бюджета на 2026 – 2028 годы, заложив при этом большой дефицит – более 54 миллиардов долларов. Вместе с этим правительство предусмотрело ряд мер для увеличения поступлений в казну.
Среди главных нововведений – повышение НДС с 20% до 22%. Также планируется налоговая реформа, которая приведет к тому, что около 700 тысяч предпринимателей потеряют возможность пользоваться упрощенной системой налогообложения.
Граждан уже предупредили: страна будет жить по "военному бюджету" долгие годы. Даже после завершения войны Россия будет заниматься перевооружением и восстановлением запасов.