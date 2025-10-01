Об этом в эфире 24 Канала отметил бывший работник СБУ Иван Ступак, добавив, что военный бюджет России сократится ориентировочно на 2,5-3%.

Сколько денег Россия направит на войну?

Экс-сотрудник СБУ рассказал, что на 2026 год в России запланировано (но пока не утверждено) по всем статьям расходов, касающихся войны, ВПК и нацбезопасности, потратить 168 миллиардов евро.

Для сравнения Соединенные Штаты запланировали на следующий год расходы на оборону в размере чуть более 1 триллиона американских долларов. Ступак заметил на том, что американцы делают кое-что очень высокотехнологичное: современные ракеты, дроны с супернаведением.

Одна такая единица стоит от 1 до 6 миллионов долларов. Россияне, со слов бывшего сотрудника СБУ, за эти деньги, которые американцы тратят на одну ракету, делают несколько сотен неточных ракет.

Они берут исключительно количеством. Эта война, к сожалению, доказала, что точность проигрывает количеству. Может быть 10 высокоточных боеприпасов, но если у противника сотня неточных, то преимущество на его стороне,

– констатировал Ступак.

Заметьте! Правительство России в конце сентября внесло на рассмотрение Госдумы проект бюджета на следующие три года, до 2028-го. Дефицит федеральной казны в 2026 году составит 3,78 триллиона рублей; в 2027 году – 3,186; в 2028 году – 3,514.

Экс-сотрудник СБУ подытожил, что сейчас с деньгами в России ситуация сложная, однако по сравнению с Украиной она все еще имеет немалые денежные суммы. Один из скандинавских ресурсов мониторит ежедневные объемы экспорта российских энергоносителей за границу. Ступак рассказал, что в августе Россия ежедневно продавала их на 600 миллионов евро.

Сокращение военных расходов России: что известно?