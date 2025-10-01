Про це в етері 24 Каналу зазначив колишній працівник СБУ Іван Ступак, додавши, що військовий бюджет Росії скоротиться орієнтовно на 2,5-3%.

Скільки грошей Росія спрямує на війну?

Ексспівробітник СБУ розповів, що на 2026 рік в Росії заплановано (але поки що не затверджено) по всіх статтях видатків, які стосуються війни, ВПК та нацбезпеки, витратити 168 мільярдів євро.

Для порівняння Сполучені Штати запланували на наступний рік видатки на оборону в розмірі трохи більше ніж 1 трильйон американських доларів. Ступак зауважив на тому, що американці роблять дещо дуже високотехнологічне: сучасні ракети, дрони з супернаведенням.

Одна така одиниця коштує від 1 до 6 мільйонів доларів. Росіяни, зі слів колишнього співробітника СБУ, за ці гроші, які американці витрачають на одну ракету, роблять декілька сотень неточних ракет.

Вони беруть виключно кількістю. Ця війна, на жаль, довела, що точність програє кількості. Може бути 10 високоточних боєприпасів, але якщо у противника сотня неточних, то перевага на його боці,

– констатував Ступак.

Зауважте! Уряд Росії наприкінці вересня вніс на розгляд Держдуми проєкт бюджету на наступні три роки, до 2028-го. Дефіцит федеральної казни у 2026 році дорівнюватиме 3,78 трильйона рублів; у 2027 році – 3,186; у 2028 році – 3,514.

Ексспівробітник СБУ підсумував, що наразі з грошима в Росії ситуація складна, проте в порівнянні з Україною вона все ще має чималі грошові суми. Один зі скандинавських ресурсів моніторить щоденні обсяги експорту російських енергоносіїв за кордон. Ступак розповів, що у серпні Росія щодня продавала їх на 600 мільйонів євро.

Скорочення воєнних витрат Росії: що відомо?