В частности, с восстановлением бронетехники, расконсервацией. Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко объяснил 24 Каналу, что у России все меньше качественных материалов.

Читайте также До тех пор не согласится на уступки, – политолог назвал условия, чтобы прижать Путина

"Не все хорошо и в самом ВПК. Уперлись в потолок. Плюс есть определенные подотрасли, где есть проблемы. Например, это восстановление бронетехники, расконсервация. Все меньше качественного материала. Когда собирают один танк из трех, просто падает производство", – подчеркнул он.

Какие еще факты являются показательными?

Игорь Чаленко отметил показательный факт, что агитация по работе в Елабуге проходит в виде проплаченной рекламы в российских ютуб-блогеров, которые делают различные обзоры. То есть продолжается широкая агитация по привлечению человеческого потенциала. Это означает, что сейчас с этим огромный дефицит. Кремль пытается финансировать такую пропаганду, как может.

Кроме того, нужно активно анализировать, как Россия использует соседние страны или других партнеров для испытания собственного оружия. Например, украинские OSINT-аналитики публиковали интересное исследование, как из Елабуги ездили в Казахстан, в Турцию испытывали дроны "Герань".

То есть надо работать со странами, которые показывают себя как нейтральную сторону конкретными фактами, что россияне используют даже их инфраструктуру, замазывают ее кровью. Поэтому я думаю, что такие факты нуждаются в распространении,

– добавил политолог.

Проблемы россиян из-за войны: последние новости