Хотя все представители нефтяной сферы России убеждают, что цены выровнялись, но на самом деле фиксируют их падение. Как заметил 24 Каналу заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков, такая ситуация продолжается уже долго.

Насколько велик кризис в России?

Новый 2026 год не будет для россиян проще. Кризис уже серьезный и достаточно ощутимый. Он бьет по кошелькам людей и будет делать это в будущем. Россия действительно платит очень большую цену за каждый день войны.

Даже некоторые олигархи и советники Владимира Путина убеждают его, что войну нужно сворачивать. Так же говорят эксперты извне. Они отмечают, что есть причины по которым боевые действия придется остановить.

Но главная ошибка этой мысли в том, что кто-то пытается рационально оценить действия Путина. Ему безразлично будущее своих людей, на собственную экономику. У него есть Китай. Он будет просить деньги там, искать другие дополнительные возможности,

– отметил Артем Бронжуков.

Глава Кремля будет делать все, чтобы как можно дольше продолжать войну, потому что это вопрос выживания его режима. Это то, с чем он хочет остаться в истории. По мнению российского диктатора, кто владеет территориями, где расположено государство, тот владеет миром. Путин зациклен на этой мысли.

Поэтому, несмотря на все проблемы которые существуют, – критической точки еще не наступило. Так, людям стоит готовиться к увеличению налогов, объявления мобилизации. Это будут делать, несмотря на то, что осенью Россию ждут выборы.

"По моему убеждению, пока благодаря широкой западной коалиции не удастся создать правильные условия, которые ограничат Путина в возможности вести войну – ни на какие уступки он не согласится. Никакими рациональными советами он руководствоваться не будет", – подытожил Артем Бронжуков.

Что говорят в России о завершении войны?