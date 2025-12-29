Хоч всі представники нафтової сфери Росії переконують, що ціни вирівнялися, але насправді фіксують їхнє падіння. Як зауважив 24 Каналу заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков, така ситуація продовжується вже довго.

До теми Гарантії безпеки від США погоджені на 100%, решту питань фіналізують у січні, – Зеленський

Наскільки велика криза у Росії?

Новий 2026 рік не буде для росіян простішим. Криза уже серйозна та досить відчутна. Вона б'є по гаманцях людей та робитиме це у майбутньому. Росія справді платить дуже велику ціну за кожен день війни.

Навіть деякі олігархи та радники Володимира Путіна переконують його, що війну потрібно згортати. Так само кажуть експерти ззовні. Вони наголошують, що є причини через які бойові дії доведеться зупинити.

Але головна помилка цієї думки в тому, що хтось намагається раціонально оцінити дії Путіна. Йому байдуже на майбутнє своїх людей, на власну економіку. У нього є Китай. Він проситиме гроші там, шукатиме інші додаткові можливості,

– наголосив Артем Бронжуков.

Очільник Кремля робитиме все, щоб якнайдовше продовжувати війну, бо це питання виживання його режиму. Це те, з чим він хоче залишитися в історії. На думку російського диктатора, хто володіє територіями, де розташована держава, той володіє світом. Путін зациклений на цій думці.

Тому, попри всі проблеми які існують, – критичної точки ще не настало. Так, людям варто готуватися до збільшення податків, оголошення мобілізації. Це робитимуть, не дивлячись що восени Росію чекають вибори.

"На моє переконання, поки завдяки широкій західній коаліції не вдасться створити правильні умови, які обмежать Путіна у можливості вести війну – ні на які поступки він не погодиться. Жодними раціональними порадами він керуватися не буде", – підсумував Артем Бронжуков.

Що кажуть у Росії про завершення війни?