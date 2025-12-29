Про це Трамп повідомив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським за підсумками зустрічі 28 грудня у Флориді, передає 24 Канал.

Що сказав Трамп про відповідь Росії?

За словами Трампа, перед зустріччю з Зеленським він провів телефонну розмову з Путіним. Відповідаючи на запитання журналістів, чи готовий російський лідер погодитися на тимчасове припинення вогню для проведення референдуму, президент США відповів негативно.

Трамп зазначив, що Путін не хоче опинитися в ситуації, коли бойові дії доведеться зупиняти, а згодом знову відновлювати, водночас додавши, що, на його думку, шлях до вирішення все ж буде знайдено.

Крім того, Трамп заявив, що у разі завершення війни Росія нібито "допомагатиме" у відбудові України, а також висловив думку, що Москва "хоче бачити Україну успішною", попри те, що він вважає це твердження дивним.

Також президент США поскаржився на "поганих людей", які, за його твердженням, поширювали вигадки та заважали домовленостям між США і Росією.

