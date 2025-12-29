Почему регионы России без тепла?

Шесть регионов Якутии остались почти полностью без запасов угля для отопления, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Смотрите также Упадок даже в сильных секторах: что происходит с экономикой России

Дефицит угля объясняется долгами коммунальных предприятий и нехваткой средств:

Компании не имеют возможностей рассчитаться с угольными разрезами и перевозчиками, которые осуществляют поставки.

В итоге они вынуждены ждать субсидий из федерального бюджета.

Это происходит при температуре примерно -42 °C и на фоне задержек с теплоснабжением, которые начались еще осенью,

– говорят в ЦПД.

Заметьте! За первые семь месяцев 2025 года угольный сектор российской промышленности удвоил свои убытки по сравнению с 2024 годом. Речь идет о 2,8 миллиарда долларов.

Какова ситуация в угольной отрасли?

Проблемы в Якутии тесно связаны с общим состоянием угольной отрасли России, которая давно переживает кризис, связанный с войной российского диктатора Владимира Путина против Украины, добавляют в ЦПД.

Дело в том, что после полномасштабного вторжения Москва попала под западные санкции и потеряла главные рынки для экспорта угля, прежде всего в Евросоюзе. После этого она попыталась переориентироваться на Азию, но это оказалось нерентабельным:

логистика обходилась слишком дорого;

цены при этом были низкими.

Следствием стало стремительный рост долгов на угольных предприятиях и сокращение производства. Даже крупные компании сократили добычу до минимумов и зафиксировали рекордные убытки.

Совокупные потери в угольной отрасли достигли 263 миллиарда рублей (это сейчас примерно 3,33 миллиарда долларов);

До конца года убытки могут вырасти до 350 миллиардов рублей (это составит около 4,43 миллиарда долларов).

Дефицит бюджетов, долги и сокращение персонала свидетельствуют о глубоком кризисе угольной промышленности. Следствие этой деградации – прямые риски для гражданского населения, которое посреди зимы остается без стабильного тепла,

– отмечают аналитики.

Важно! Сейчас угля в России уже не хватает даже для внутренних потребностей населения. И это при том, что Путин ранее публично обещал спасти отрасль. В частности, в конце 2024 года глава Кремля поручал "в кратчайшие сроки" стабилизировать ситуацию, но с тех пор проблемы на угольных предприятиях только увеличиваются.

Что известно о проблемах на предприятиях?